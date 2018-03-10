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    ГУ МВД в Николаевской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Последствия ночного взрыва в Николаеве
    Последствия ночного взрыва в Николаеве 
    14:28 22.08.2015
    420Криминализация украинского общества.
    Неизвестные подорвали офис волонтеров в Николаеве с помощью самодельного взрывного устройства. Взрыв произошел в ночь на субботу, около 2:40, в здании Молодежного центра, расположенного по адресу Малая Морская, 1.
    В Николаеве в офисе волонтеров произошел взрыв
    Офис волонтеров в Николаеве подорвали с помощью самодельной взрывчатки - МВД
    10:43 22.08.2015
    110Криминализация украинского общества.
    Согласно информации, пострадавших от взрыва нет, предварительная квалификация этого события ст. 296 "хулиганство". Как сообщила спикер ГУ МВД Украины в Николаеве Татьяна Лисецкая, подозреваемые лица устанавливаются.
    Милиционеры на месте покушения на валютчика в Николаеве
    В Николаеве расследуют покушение на валютчика 
    13:45 01.08.2015
    155Криминализация украинского общества.
    В Николаеве неизвестные совершили разбойное нападение на местного жителя. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное производство.
    В Николаеве расстреляли местного жителя
    Правоохранители проводят осмотр на месте стрельбы в Николаеве 
    13:10 01.08.2015
    152Криминализация украинского общества.
    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Николаевской области, в микрорайоне Широкая Балка Корабельного района Николаева неизвестные совершили разбойное нападение на местного жителя. В результате огнестрельного ранения потерпевший оказался в больнице.
    На месте покушения на валютчика в Николаеве
    В МВД раскрыли подробности стрельбы в Николаеве
    12:49 01.08.2015
    729Криминализация украинского общества.
    Согласно информации, около дома потерпевшего злоумышленники, ранив его, отобрали у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле "ВАЗ" в неизвестном направлении.
    В Николаеве свалили памятник Ленину
    В МВД подтвердили, что в Николаеве ночью свалили памятник Ленину
    15:19 21.06.2015
    157На металлолом. Украина против советских памятников.
    В ГУ МВД в Николаевской области подтвердили информацию о сваленном памятнике Ленину. Согласно информации, его свалили в ночь с 20 на 21 июня. Он был расположен в Заводском районе Николаева.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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