Неизвестные подорвали офис волонтеров в Николаеве с помощью самодельного взрывного устройства. Взрыв произошел в ночь на субботу, около 2:40, в здании Молодежного центра, расположенного по адресу Малая Морская, 1.
Согласно информации, пострадавших от взрыва нет, предварительная квалификация этого события ст. 296 "хулиганство". Как сообщила спикер ГУ МВД Украины в Николаеве Татьяна Лисецкая, подозреваемые лица устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Николаевской области, в микрорайоне Широкая Балка Корабельного района Николаева неизвестные совершили разбойное нападение на местного жителя. В результате огнестрельного ранения потерпевший оказался в больнице.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.