Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины проведены описание и арест имущества бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины - начальника налоговой милиции Украины Андрея Головача и членов его семьи.
По информации ГПУ, следователями описаны и арестованы котеджный городок, принадлежащего на правах собственности родственникам подозреваемого, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды по улице Крещатик.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрея Головача в рамках расследования дел против беглого экс-президента Виктора Януковича.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.