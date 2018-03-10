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    Андрей Головач

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Арест имущества экс-первого заместителя председателя ГНСУ Головача
    Арест имущества экс-первого заместителя председателя ГНСУ Головача 
    13:57 14.09.2016
    727Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины проведены описание и арест имущества бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины - начальника налоговой милиции Украины Андрея Головача и членов его семьи.
    Андрей Головач
    ГПУ арестовала имущество экс-зама главы налоговой службы времен Януковича
    13:45 14.09.2016
    360Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    По информации ГПУ, следователями описаны и арестованы котеджный городок, принадлежащего на правах собственности родственникам подозреваемого, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды по улице Крещатик.
    Юрий Луценко
    Луценко признал, что перепутал "плотницких" в телефоне Головача
    00:09 11.08.2016
    398Дело Ефремова. Первый пошел?
    Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрея Головача в рамках расследования дел против беглого экс-президента Виктора Януковича.
    Юрий Луценко
    Луценко: у экс-заместителя Клименко найден номер телефона Плотницкого
    22:41 10.08.2016
    144Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Правоохранители Украины задержали бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрея Головача в рамках расследования дел против беглого экс-президента Виктора Януковича.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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