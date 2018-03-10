Посол Австралии в РФ Пол Майлер выразил уверенность в том, что "никто в действительности не поддерживает эту идею. Это было бы очень серьезным решением, которое моментально привело бы к уходу практически всех западных компаний из России.".
Нацвалюта Китая обогнала канадский и австралийский доллары и вышла на пятую позицию после доллара США, евро, британского фунта и японской йены. Пекин ослабляет контроль юаня и поддерживает его использование за рубежом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".