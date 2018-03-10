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    SWIFT

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Флаг КНДР
    SWIFT перестала оказывать финансовые услуги банкам КНДР
    03:17 09.03.2017
    133Запуск баллистической ракеты КНДР
    Компания SWIFT прекратила обслуживать банки КНДР после того, как бельгийские власти отозвали разрешение на ее работу северо-корейскими финучреждениями.
    Банкноты евро
    SWIFT рекомендует банкам перепроверить системы безопасности
    01:25 21.03.2016
    127
    Группа хакеров взломала систему бангладешского ЦБ. Хакеры сделали четыре запроса, по которым получили более 81 миллиона долларов. Это одна из крупнейших банковских афер.
    Флаги России и ЕС
    В Европарламенте допускают отключение РФ от банковской системы SWIFT
    05:36 18.08.2015
    1025Новые санкции в отношении России.
    Вице-президент Европейского парламента Рышард Чарнецкий отметил, что в случае отключенияот банковской системы SWIFT РФ потеряла бы за год не менее 5% ВВП.
    Флаг ЕС
    ЕС не комментирует возможность отключения РФ от Swift
    13:45 27.02.2015
    281Новые санкции в отношении России.
    По словам представителя главы дипломатии ЕС Майи Косьянчич, Евросоюз концентрируемся на полном выполнении минского соглашения по Украине.
    Здание банка Россия
    ЕС пока не рассматривал возможность отключить РФ от системы SWIFT
    11:58 11.02.2015
    96Новые санкции в отношении России.
    Через систему межбанковских переводов SWIFT проходят более 6 триллионов долларов, и в ней участвуют более 10 тысяч финорганизаций в 210 странах.
    Флаг Австралии
    В Австралии не поддерживают идею отключения РФ от SWIFT - посол
    10:44 10.02.2015
    144
    Посол Австралии в РФ Пол Майлер выразил уверенность в том, что "никто в действительности не поддерживает эту идею. Это было бы очень серьезным решением, которое моментально привело бы к уходу практически всех западных компаний из России.".
    Уничтоженный танк ополченцев в Углегорске
    Новая "холодная война". Не обожгитесь
    13:06 06.02.2015
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    "Холодная война 2.0" становится реальностью, а европейские политики не желают отвести свои страны от этой страшной черты, считает Янис Урбанович.
    Деньги
    Юань стал пятой по популярности валютой в мире - SWIFT
    10:05 28.01.2015
    106
    Нацвалюта Китая обогнала канадский и австралийский доллары и вышла на пятую позицию после доллара США, евро, британского фунта и японской йены. Пекин ослабляет контроль юаня и поддерживает его использование за рубежом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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