Украина без Крыма, Крым без Украины — как это событие через год воспринимают в отдельных теперь частях некогда одного государства? Социологические опросы показывают, что жители Украины по-прежнему воспринимают его негативно.
Недовольных в Крыму запугивают и "выдавливают" с полуострова, власть давит на проукраинские СМИ и общественные организации, не расследованы случаи похищений людей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty international.
Год назад Киев своей патриотической риторикой "вытолкал" Крым из состава Украины. Киев не желал слушать "какую-то" провинцию, а в который раз решил навязать свой взгляд на гуманитарные ценности, но столкнулась с противодействием.
Ряд украинских масс-медиа, ссылаясь на председателя меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова информировали, что Крым после мартовского референдума покинуло 17-20 тысяч жителей, среди них 7-8 тысяч - крымских татар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".