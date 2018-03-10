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    Референдум о статусе Крыма (2014)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Диалог Крыма и Украины возможен только в стабильной обстановке — Копатько
    13:57 19.03.2015
    3012Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Украина без Крыма, Крым без Украины — как это событие через год воспринимают в отдельных теперь частях некогда одного государства? Социологические опросы показывают, что жители Украины по-прежнему воспринимают его негативно.
    Крымские татары. Архивное фото
    Amnesty International: крымских татар запугивают
    17:30 18.03.2015
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    Недовольных в Крыму запугивают и "выдавливают" с полуострова, власть давит на проукраинские СМИ и общественные организации, не расследованы случаи похищений людей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty international.
    Отдых в Крыму
    Крым между Украиной и Россией
    17:24 17.03.2015
    4218Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Год назад Киев своей патриотической риторикой "вытолкал" Крым из состава Украины. Киев не желал слушать "какую-то" провинцию, а в который раз решил навязать свой взгляд на гуманитарные ценности, но столкнулась с противодействием.
    Уничтоженный танк ополченцев в Углегорске
    Новая "холодная война". Не обожгитесь
    13:06 06.02.2015
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    "Холодная война 2.0" становится реальностью, а европейские политики не желают отвести свои страны от этой страшной черты, считает Янис Урбанович.
    Крымские татары. Архивное фото
    Власти Крыма назвали ложью данные о массовом переезде крымских татар
    12:20 12.12.2014
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    Ряд украинских масс-медиа, ссылаясь на председателя меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова информировали, что Крым после мартовского референдума покинуло 17-20 тысяч жителей, среди них 7-8 тысяч - крымских татар.
    Парламент Крыма
    В Крыму хотят сделать 16 марта выходным днем
    15:49 08.12.2014
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    Глава законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый заявил, что жители города поддерживают инициативу спикера крымского парламента Владимира Константинова сделать 16 марта выходным днем.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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