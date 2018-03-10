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    Рефат Чубаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров о возвращении техники из Крыма: это унизительная подачка
    06:41 12.01.2018
    1344Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. При этом, по его словам, техника находится "в плачевном состоянии". Ряд украинских политиков выступили с критикой этой инициативы.
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    В Раде предложили сменить Минск как площадку для переговоров по Донбассу
    12:09 20.12.2017
    1056
    Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров считает, что нужно предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров инициирует закрытие в Украине всех российских госорганизаций
    04:11 28.09.2017
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    По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа и народного депутата, "любые государственные российские структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это права".
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов
    В Крыму вызвали на допрос замглавы Меджлиса - Чубаров
    10:06 13.03.2017
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    О том, что проходит допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров. По его словам, Джелялова вызвали в Центр по противодействию экстремизму.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров назвал предложение Артеменко "мерзопакостным"
    13:59 21.02.2017
    179Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам нардепа и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, действия Андрея Артеменко не могут оставаться без жесткого реагирования.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров требует от ГПУ привлечь Артеменко к ответственности за госизмену
    18:57 20.02.2017
    243Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам Рефата Чубарова, Генеральная прокуратура должна в короткие сроки внести в Верховную Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Андрея Артеменко.
    Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров: в Крыму людей "тотально запугивают крымскотатарской автономией"
    08:44 25.09.2016
    2275Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам Чубарова, Крым должен сохранять свой автономный статус в составе украинского независимого государства: "Автономный статус на основании права крымскотатарского народа на самоопределение".
    Акция у админграницы с Крымом
    Чубаров заявил, что освобождение Крыма - дело времени
    01:17 25.09.2016
    2175Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Во время акции участники и волонтеры блокады Крыма прошлись шествием к админгранице с Крымом. Чубаров подошел вплотную к линии разграничения и заявил, что Крым был, есть и остается Украиной.
    Акция у админграницы с Крымом
    Движение автомобилей через пункт "Чонгар" возобновлено – Чубаров
    18:12 24.09.2016
    763Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров, участники акции сейчас в лагере, где проходит торжественный обед.
    Рефат Чубаров. Архивное фото
    Чубаров: нужно требовать признания нелегитимности будущих депутатов Госдумы РФ
    09:43 11.09.2016
    477Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Чубаров считает, что российские власти сфальсифицируют результаты выборов в Госдуму РФ: "Россияне будут пытаться продемонстрировать всему миру, что якобы большое количество избирателей в Крыму или людей избирательного возраста".
    Ридван Сулейманов
    Стали известны подробности биографии "крымского диверсанта" Сулейманова
    02:04 13.08.2016
    4162Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Подозреваемый в подготовке диверсий на территории Крыма Ридван Сулейманов ранее работал в Симферопольском СИЗО. После присоединения Крыма к РФ переехал в Запорожье, однако часто навещал родственников, проживающих на полуострове.
    Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров
    Рудяков: Чубаров и Джемилев - "не лучшая компания" для Порошенко
    13:45 23.05.2016
    903
    Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что крымскотатарские лидеры - "не лучшая компания" для сопровождения президента Порошенко на международных мероприятиях.
    Наталья Поклонская. Архивное фото
    Чубаров и Джемилев содействовали запрету Меджлиса в РФ - Поклонская
    15:22 19.05.2016
    299
    По словам крымского прокурора, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов проходят в России в качестве обвиняемых по ряду особо тяжких преступлений и объявлены в розыск.
    Джамала
    Чубаров: после победы Джамалы Крым ликует
    05:38 16.05.2016
    3241Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, во многих поселках крымских татар, где они проживают, люди выходили на улицы, были салюты, фейерверки.
    Чубаров призвал Европарламент ввести эмбарго на российскую нефть. Видео
    Чубаров призвал Европарламент ввести эмбарго на российскую нефть 
    04:16 09.05.2016
    789Новые санкции в отношении России.
    Представители Меджлиса крымскотатарского народа призывают Евросоюз усилить санкции против России, в частности рассмотреть вопрос о введении временного эмбарго на российскую нефть, заявил нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
    Рефат Чубаров. Архивное фото
    Меджлис призвал ЕС ввести эмбарго на российскую нефть
    03:41 09.05.2016
    394Новые санкции в отношении России.
    По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, задание Меджлиса - сделать так, чтобы международное общество склонялось к более жестким санкциям против РФ.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров прокомментировал запрет флага крымских татар на Евровидении
    16:51 29.04.2016
    970Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Чубаров призвал сосредоточиться "на поддержке выступления Джамалы голосами жителей в странах – участницах конкурса". Он отметил, что организаторы Евровидения в Стокгольме упорядочили использование флагов, оставив возможность лишь для демонстрации госфлагов стран-участниц.
    Крымский татарин активист стоит на страже у бетонных блоков на контрольно-пропускном пункте в селе Херсонской области
    А что на юге? Крымские татары хотят мира, потому готовятся к войне
    11:20 27.04.2016
    2373
    С 1 мая административную границу между Херсонской областью и Крымом начнет патрулировать новый добровольческий батальон. Его задачи – поддержка пограничников и полиции, дежурство на пунктах пропуска и охрана общественного порядка. Но не только!
    Рефат Чубаров
    В вопросе возвращения Крыма нельзя отбрасывать военный фактор - Чубаров
    02:49 26.04.2016
    1239
    Лидер Меджлиса крымскотатарского народа считает, что Украина должна больше уделять внимания сотрудничеству со странами Черноморского бассейна - Болгарией, Румынией, Грузией и Турцией.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров: в Крыму больше 20 без вести пропавших крымских татар
    14:47 24.04.2016
    534
    Председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что ежедневно в домах у крымских татар происходят обыски, "задерживают десятки людей, кого-то оставляют за решеткой, кого-то отпускают, кто-то пропадает".
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