Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. При этом, по его словам, техника находится "в плачевном состоянии". Ряд украинских политиков выступили с критикой этой инициативы.
О том, что проходит допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров. По его словам, Джелялова вызвали в Центр по противодействию экстремизму.
По словам Рефата Чубарова, Генеральная прокуратура должна в короткие сроки внести в Верховную Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Андрея Артеменко.
Чубаров считает, что российские власти сфальсифицируют результаты выборов в Госдуму РФ: "Россияне будут пытаться продемонстрировать всему миру, что якобы большое количество избирателей в Крыму или людей избирательного возраста".
Подозреваемый в подготовке диверсий на территории Крыма Ридван Сулейманов ранее работал в Симферопольском СИЗО. После присоединения Крыма к РФ переехал в Запорожье, однако часто навещал родственников, проживающих на полуострове.
Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что крымскотатарские лидеры - "не лучшая компания" для сопровождения президента Порошенко на международных мероприятиях.
Представители Меджлиса крымскотатарского народа призывают Евросоюз усилить санкции против России, в частности рассмотреть вопрос о введении временного эмбарго на российскую нефть, заявил нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Чубаров призвал сосредоточиться "на поддержке выступления Джамалы голосами жителей в странах – участницах конкурса". Он отметил, что организаторы Евровидения в Стокгольме упорядочили использование флагов, оставив возможность лишь для демонстрации госфлагов стран-участниц.
С 1 мая административную границу между Херсонской областью и Крымом начнет патрулировать новый добровольческий батальон. Его задачи – поддержка пограничников и полиции, дежурство на пунктах пропуска и охрана общественного порядка. Но не только!
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".