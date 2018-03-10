Исследователь по правам человека Amnesty International Красимир Янков и руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук прокомментировали информацию о нарушении прав человека в АТО и якобы существующих секретных тюрьмах СБУ.
Недовольных в Крыму запугивают и "выдавливают" с полуострова, власть давит на проукраинские СМИ и общественные организации, не расследованы случаи похищений людей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty international.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".