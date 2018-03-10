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    Красимир Янков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Существуют или нет? Эксперты о секретных тюрьмах СБУ
    08:15 22.07.2016
    489Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Исследователь по правам человека Amnesty International Красимир Янков и руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук прокомментировали информацию о нарушении прав человека в АТО и якобы существующих секретных тюрьмах СБУ.
    Александр Александров и Евгений Ерофеев
    Amnesty International: задержанных в Донбассе российских военных не пытали
    05:15 26.05.2015
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    Представитель Amnesty International Красимир Янков в эфире украинского телевидения рассказал о резонансном отчете, в котором речь идет о пытках, применяемым к пленным в зоне АТО.
    Задержанный по подозрению в подготовке к терактам
    Доклад Amnesty International и зверства в зоне АТО
    11:13 25.05.2015
    16039Донбасс. Замороженный конфликт
    Опубликованный международной организацией документ вызвал горячие споры в Украине: отреагировали в Минобороны, СБУ и "Правом секторе", и поспешили выступить с опровержениями.
    Крымские татары. Архивное фото
    Amnesty International: крымских татар запугивают
    17:30 18.03.2015
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    Недовольных в Крыму запугивают и "выдавливают" с полуострова, власть давит на проукраинские СМИ и общественные организации, не расследованы случаи похищений людей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty international.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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