Недовольных в Крыму запугивают и "выдавливают" с полуострова, власть давит на проукраинские СМИ и общественные организации, не расследованы случаи похищений людей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty international.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.