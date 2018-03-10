Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
Речь идет о системе перехвата и глушения радиосигналов СССР и КНР. В среду на американской военной базе Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю командование будет произведен демонтаж антенны.
Политика стран-членов Североатлантического альянса в отношении РФ по-прежнему демонстрирует, что НАТО все еще трудно изжить ментальность холодной войны, заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV глава российского МИД Сергей Лавров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".