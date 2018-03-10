наверх
10.03.201804:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Холодная война (1946-1991)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг США
    Глава Нацразведки США допускает новую "холодную войну" с Россией
    19:12 09.02.2016
    387
    Россия и Китай остаются ведущими угрозами для деятельности американской разведки, заявил во вторник в конгрессе директор национальной разведки США Джеймс Клэппер.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Обзор мировых СМИ: Конгресс США поддержал отправку оружия Украине
    14:12 24.03.2015
    477
    Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Хроника 8 февраля: взрыв на химзаводе в Донецке, мобилизация в ДНР и ЛНР
    09:40 09.02.2015
    2174
    Накануне вечером Донецк потряс мощный взрыв, его эпицентром стал военный химический завод ДКЗХИ. Кроме того в ДНР и ЛНР началась мобилизация добровольцев.
    Уничтоженный танк ополченцев в Углегорске
    Новая "холодная война". Не обожгитесь
    13:06 06.02.2015
    819
    "Холодная война 2.0" становится реальностью, а европейские политики не желают отвести свои страны от этой страшной черты, считает Янис Урбанович.
    Подписание документов. Архивное фото
    Открытое письмо Ассоциации Центр ИЭСКР к деятелям Европы и России
    15:17 22.01.2015
    1090
    Призыв не допустить разрастания холодной войны между Россией и Западом и эскалации напряженности в Европе. Инициатива была поддержана научным сообществом и общественностью.
    Украинские военные в Донбассе
    Обзор мировых СМИ: холодная война начинает нагреваться
    15:04 20.11.2014
    926Реакция в мире на события в Украине
    Украинский конфликт возродил холодную войну. При этом последние события свидетельствуют о том, что градус напряженности начинает повышаться. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Панорама Токио. Архивное фото
    Последний памятник холодной войны будет демонтирован в Японии
    09:50 15.10.2014
    69
    Речь идет о системе перехвата и глушения радиосигналов СССР и КНР. В среду на американской военной базе Мисава в префектуре Аомори на севере острова Хонсю командование будет произведен демонтаж антенны.
    Сергей Лавров
    Странам НАТО по-прежнему трудно изжить ментальность холодной войны - Лавров
    04:05 28.09.2014
    43
    Политика стран-членов Североатлантического альянса в отношении РФ по-прежнему демонстрирует, что НАТО все еще трудно изжить ментальность холодной войны, заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV глава российского МИД Сергей Лавров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны