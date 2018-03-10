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    Югославия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Генерал Праляк выпил яд после приговора трибунала
    Честь, хвала, позор Слободану Праляку! Реакция на самоубийство генерала
    18:15 30.11.2017
    535
    В опубликованном своеобразном портрете "Слободан Праляк – командир Хорватского совета обороны с тремя дипломами" делается упор на разностороннее образование семидесятидвухлетнего офицера.
    Генерал Праялк принял яд в зале суда в Гааге
    Я - не преступник. Генерал Праляк принял яд во время оглашения приговора
    13:56 30.11.2017
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    Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и вернулась в Загреб из-за приговора в МТБЮ. Ранее она и другие представители руководства республики выступили в поддержку подсудимых.
    Ратко Младич. Суд
    Экс-командира боснийских сербов признали виновным в геноциде мусульман
    13:09 22.11.2017
    66
    Решение признать бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича виновным в геноциде мусульман в Сребренице вынес Международный трибунал по бывшей Югославии.
    Вооруженный конфликт 1991 года в Югославии. На улицах столицы Хорватии - Загреба.
    "Милосердный ангел", о котором забыли все, кроме его жертв
    19:03 27.03.2017
    1309
    24 марта 1999 года США и НАТО под надуманным предлогом начали против СР Югославии военную операцию под кодовым названием "Милосердный ангел". В течение 2,5 месяцев ракетно-бомбовым атакам подверглись военные и гражданские объекты.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Бомбардировки НАТО Югославии были агрессией - Лавров
    00:30 31.10.2016
    456РФ и США: железный занавес
    По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, агрессия против Югославии было первым вооруженным нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года.
    Радован Караджич
    Караджичу вынесен предельно суровый приговор - МИД РФ
    18:28 25.03.2016
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    Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
    Радован Караджич
    Бывший лидер боснийских сербов Караджич приговорен к 40 годам тюрьмы
    17:48 24.03.2016
    522
    Караджичу зачтено время, проведенное в тюрьме трибунала, он имеет право обжаловать приговор. Сейчас Караджичу 70 лет. Он обвинялся в геноциде в Сребренице и в других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов.
    Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Медведев, говоря об Украине, вспомнил о распаде Югославии
    01:10 24.07.2015
    198
    По мнению российского премьер-министра, "существование Украины в настоящий момент зависит от мудрости, терпения, такта, склонности к компромиссу и желания договариваться всех, кто принимает решения на территории Украины".
    Флаг США
    США депортируют 150 боснийцев, подозреваемых в военных преступлениях
    01:39 01.03.2015
    65
    Согласно информации чиновников, после того, как Босния предоставит дополнительные документы, количество кандидатов на депортацию может возрасти до 600.
    Марш достоинства в Киеве
    Обзор мировых СМИ: ввод миротворцев и распад Украины
    14:06 24.02.2015
    4047
    Украина призывает ООН ввести миротворческий контингент на востоке страны. Насколько это реально и, главное, нужно – в материалах мировых СМИ.
    Уничтоженный танк ополченцев в Углегорске
    Новая "холодная война". Не обожгитесь
    13:06 06.02.2015
    819
    "Холодная война 2.0" становится реальностью, а европейские политики не желают отвести свои страны от этой страшной черты, считает Янис Урбанович.
    Украинские военнослужащие на Донбассе. Архивное фото
    Эксперты: кризис в Украине - опаснейший вызов в Европе со времен Югославии
    17:28 24.12.2014
    256Мир в Донбассе. Попытка №2
    Правозащитники отметили, что хотя вооруженное противостояние на юго-востоке Украины к концу года пошло на спад, нельзя гарантировать, что попытка установить хрупкое перемирие не будет сорвана вновь.
    Технология цветных революций. Инфографика
    "Цветные революции": технология, жертвы и результаты 
    12:39 24.11.2014
    577
    Украина отметила первую годовщину Евромайдана. В Киеве 21 ноября 2013 года началась акция в поддержку евроинтеграции страны, которая вошла в историю как "Революция достоинства".
    Заседание постоянных членов СБ ООН. Архивное фото
    СБ ООН оставил на год миротворцев Евросоюза в Боснии и Герцеговине
    05:45 12.11.2014
    64
    Продление полномочий многонациональных сил по стабилизации проводится с учетом выполнения мирного соглашения и ситуации в Боснии и Герцеговине.
    Украинские беженцы из Донецкой области получают продукты в качестве гуманитарной помощи в Мариуполе
    Сербская НПО призвала собирать помощь беженцам с юго-востока Украины
    15:52 02.10.2014
    144
    Неправительственная организация "Форум за мир равноправных" призвала соотечественников собирать средства и гуманитарную помощь для юго-востока Украины.
    Под Донецком найдены захоронения мирных жителей
    Массовые захоронения в зоне АТО и призрак расследования преступлений
    14:30 29.09.2014
    5183Война в АТО: картина без прикрас.
    После обследования одного из захоронений под Донецком судмедэксперты пришли к заключению, что найденные в захоронении люди были убиты выстрелами в голову с близкого расстояния.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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