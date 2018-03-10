Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и вернулась в Загреб из-за приговора в МТБЮ. Ранее она и другие представители руководства республики выступили в поддержку подсудимых.
24 марта 1999 года США и НАТО под надуманным предлогом начали против СР Югославии военную операцию под кодовым названием "Милосердный ангел". В течение 2,5 месяцев ракетно-бомбовым атакам подверглись военные и гражданские объекты.
Согласно информации МИД РФ, поддерживая создание МТБЮ в 1993 году, Россия прямо заявляла, что трибунал не должен стать местом сведения счетов или инструментом мести, а быть истинным институтом правосудия.
Караджичу зачтено время, проведенное в тюрьме трибунала, он имеет право обжаловать приговор. Сейчас Караджичу 70 лет. Он обвинялся в геноциде в Сребренице и в других преступлениях против боснийских мусульман и хорватов.
По мнению российского премьер-министра, "существование Украины в настоящий момент зависит от мудрости, терпения, такта, склонности к компромиссу и желания договариваться всех, кто принимает решения на территории Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".