наверх
20.12.201712:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Елочка, гори! Житель Калининграда поджег главную елку города

    (обновлено: )47212
    Житель Калининграда поджег главную елку города, которая установлена на площади Победы, чтобы привлечь к себе внимание, поймать злоумышленника помогли прохожие, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.
    Дмитрий Редин в youtube

    Полиция возбудила уголовное дело против 31-летнего жителя Калининграда за поджог главной елки города, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

    Вечером в воскресенье в дежурную часть городского управления МВД поступило сообщение от очевидцев о поджоге елки на площади Победы в Калининграде. Один из очевидцев происшествия остановил поджигателя и удерживал его до приезда полицейских. При задержании он пояснил, что таким неординарным способом хотел привлечь к себе внимание, чтобы решить личные проблемы.

    "Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 31-летний местный житель. При нем были обнаружены две пластиковые емкости с керосином общим объемом в 1 литр. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", — говорится в сообщении ведомства. Максимальная санкция по этой статье – до 5 лет лишения свободы.

    Смотрите также: Новогодний беспредел, животные против елок

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вертолет главы Нацполиции окончательно заблокировал одесскую трассу
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Лидер партии "Рух новых сил", экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент