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    визы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Паспорт и карта
    В 2018 Украина введет электронные визы для 45 стран - КГГА
    18:11 13.12.2017
    785Европа открывает для украинцев свои границы
    По информации начальника управления туризма КГГА Антона Тараненко, с января 2018 года будут введены электронные визы для более 45 стран, что значительно ускорит прохождение границы.
    Шарм эш-Шейх
    Египет изменил систему выдачи виз украинцам
    14:21 08.12.2017
    404
    Для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение 8 месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте.
    Флаги Турции и США
    Турция приостановила выдачу неиммиграционных виз в США
    01:13 09.10.2017
    114Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Согласно заявлению посольства Турции в США, последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала.
    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    Это не месть. Посольство США возобновит выдачу виз в РФ в усеченном составе
    13:13 01.09.2017
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    Решение сократить число сотрудников дипмиссии США в России коснулось главным образом не американских, а российских граждан: по данным источников РБК, из увольняемых 755 человек не менее 600 были наняты в России, то есть работу потеряют по большей части россияне.
    Белый дом. Архивное фото
    Белый дом намерен сократить количество виз в США по культурному обмену - СМИ
    05:01 28.08.2017
    129Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации СМИ, ограничения коснутся тех, кто приезжает в США по программам для работы на лето. Сокращение числа виз затронет и иностранцев, оказывающих услуги нянь и воспитателей в американских семьях по таким программам, как au pair.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ: США отказались выдавать визы дипломатам России
    01:59 15.07.2017
    431США - Россия: санкции преткновения
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон не только не отменил решение о выдворении сотрудников МИД РФ, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену.
    Кость Бондаренко
    Эксперт: визы для россиян - попытка мобилизовать электорат
    21:22 12.06.2017
    746Украина и Россия: визовый вопрос
    Такой инициативой партия мобилизует в Украине избирателей, до сих пор не вышедших из состояния революции. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Кость Бондаренко.
    Шенгенская виза. Архивное фото
    Хозяйке на заметку. ЕС ужесточил проверку документов при въезде в Шенген
    18:11 09.03.2017
    541Европа открывает для украинцев свои границы
    Совет Евросоюза 7 марта одобрил поправки в Шенгенский кодекс, согласно которым будут ужесточены проверки документов у всех лиц, пересекающих внешние наземные, воздушные и морские границы Шенгенской зоны, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: Украина упростила визовый режим для въезда иностранцев
    23:06 03.03.2017
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    По словам представителя МИД Украины Василия Кирилича, в четверг обнародовано постановление правительства, которым утверждены изменения к правилам въезда иностранцев в Украину и транзитного проезда через ее территорию.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп: США возобновят выдачу виз после мер в области безопасности
    00:58 30.01.2017
    305Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты снова будут выдавать визы для граждан всех стран после того, как будут реализованы самые безопасные стратегии в ближайшие 90 дней.
    Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Архивное фото
    Федеральный суд позволил прибывшим в США с визами остаться в стране
    04:57 29.01.2017
    292Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По данным Американского союза гражданских свобод, решение федерального суда затронет от 100 до 200 человек, задержанных в аэропортах США и в транзитных зонах.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ прекращает выдачу виз иностранцам в Калининград
    23:46 31.12.2016
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    Согласно сообщению представительства МИД РФ в Калининграде, с 1 января 2017 года решением руководства МИД России будет прекращен эксперимент по выдаче краткосрочных туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Калининградской области.
    Флаг США
    Заявителям на визы США с 1 ноября запретят фотографироваться в очках
    20:32 14.10.2016
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    Согласно информации, запрет на фотографии в очках поможет устранить яркие блики и тени, которые могут привести к задержкам в обработке заявки паспорта и визы.
    Виктор Шлинчак
    Без политики. Польша и упрощение оформления шенгена
    16:44 09.10.2016
    828Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Польша упростила процедуру оформления шенгенской визы из-за неспособности консульских отделов справиться с потоком людей.
    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Эксперт: Польша - лидер по отказам в выдаче виз украинцам
    23:33 07.10.2016
    656Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире ГС пояснил, чем обусловлено введение посольством Польши в Киеве упрощенной процедуры выдачи шенгенской визы.
    Митинг под МВД с требованием отставки Арсена Авакова и Хатии Деканоидзе
    Главные за вчера: визы в РФ, спецконфискация, протесты против Авакова
    07:09 07.10.2016
    2238Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Вероятное введение визового режима с РФ, закон о спецконфискации и митинг под МВД в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Введение виз с РФ приведет к бунтам мигрантов - эксперт
    05:14 07.10.2016
    10464Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире ГС рассказал о последствиях возможного введения Россией ответного визового режима для граждан Украины.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Разумков: депутаты найдут повод не проголосовать за визовый режим с Россией
    03:18 07.10.2016
    397Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире ГС заявил, что народным избранникам стоило бы в первую очередь решить более важные вопросы, волнующие граждан Украины.
    Дмитрий Разумков
    Голосование по визам с РФ станет "ширмой" для раскола в Раде - Разумков
    00:15 07.10.2016
    343Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире ГС заявил, что отсутствие согласия между фракциями Верховной Рады по вопросу введения визового режима с Россией будет прикрытием для политического обострения, которое давно существует в парламенте.
    Янина Соколовская
    Эксперт: задержание Сущенко - недостаточный повод для визового режима с РФ
    22:31 06.10.2016
    290Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Политический эксперт Янина Соколовская в эфире ГС отметила, что в истории с задержанием украинского журналиста Романа Сущенко в России есть много неизвестных деталей.
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