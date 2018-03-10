Для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение 8 месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте.
Согласно заявлению посольства Турции в США, последние события заставили правительство Турции пересмотреть вопрос об обязательствах правительства США в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала.
Решение сократить число сотрудников дипмиссии США в России коснулось главным образом не американских, а российских граждан: по данным источников РБК, из увольняемых 755 человек не менее 600 были наняты в России, то есть работу потеряют по большей части россияне.
По информации СМИ, ограничения коснутся тех, кто приезжает в США по программам для работы на лето. Сокращение числа виз затронет и иностранцев, оказывающих услуги нянь и воспитателей в американских семьях по таким программам, как au pair.
Совет Евросоюза 7 марта одобрил поправки в Шенгенский кодекс, согласно которым будут ужесточены проверки документов у всех лиц, пересекающих внешние наземные, воздушные и морские границы Шенгенской зоны, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
По словам представителя МИД Украины Василия Кирилича, в четверг обнародовано постановление правительства, которым утверждены изменения к правилам въезда иностранцев в Украину и транзитного проезда через ее территорию.
Согласно сообщению представительства МИД РФ в Калининграде, с 1 января 2017 года решением руководства МИД России будет прекращен эксперимент по выдаче краткосрочных туристических виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Калининградской области.
Председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "ГС" заявил, что Польша упростила процедуру оформления шенгенской визы из-за неспособности консульских отделов справиться с потоком людей.
Вероятное введение визового режима с РФ, закон о спецконфискации и митинг под МВД в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире ГС заявил, что отсутствие согласия между фракциями Верховной Рады по вопросу введения визового режима с Россией будет прикрытием для политического обострения, которое давно существует в парламенте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".