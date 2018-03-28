Оман упростил визовый режим для украинцев

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинцы теперь могут оформить электронную визу в Оман по упрощенной процедуре, сообщается на сайте МИД Украины.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. Для электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман.

При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.