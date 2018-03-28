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    Оман упростил визовый режим для украинцев

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    Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. Для электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинцы теперь могут оформить электронную визу в Оман по упрощенной процедуре, сообщается на сайте МИД Украины.

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    Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. Для электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман.

    При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

    Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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