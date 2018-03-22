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    Аналитика и комментарии

    На мази. По итогам визитов Порошенко в Кувейт и Катар

    (обновлено: )17010
    По результатам переговоров президента Порошенко и эмира Кувейта Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд двусторонних документов.
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Президент Украины в ходе визитов в Кувейт и Катар 18-20 марта договорился о визовой либерализации и сотрудничестве в энергетической, военной и ряде других сфер. С лидерами Катара обсуждались перспективы закупки катарского сжиженного газа через польский СПГ-терминал в Свиноуйсце.

    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Вояж Порошенко по странам Персидского залива: ну безвиз, а дальше?

    В ходе встречи 18 марта в Кувейте с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом президент Украины Петр Порошенко обсудил вопросы размещения миротворцев в Донбассе и перспектив взаимодействия в Совбезе ООН. 

    Кувейт поддерживает инициативу Украины относительно миссии миротворцев для восстановления мира на Донбассе, сообщает пресс-служба украинского президента. Кувейт – член Совета безопасности ООН совместно со Швецией, и 18 марта, в ходе визита Порошенко в Кувейт, также состоялась его встреча со спикером парламента Швеции.

    По результатам переговоров президента Порошенко и эмира Кувейта Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд двусторонних документов.

    Сайт президента Украины
    Официальный визит Петра Порошенко в Кувейт

    Так, стороны подписали в Кувейте три документа, включая Соглашение о сотрудничестве в военной сфере, Меморандум о взаимопонимании между правительствами о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта и Меморандум о взаимопонимании и научном сотрудничестве между Национальной академией наук Украины и Кувейтским институтом научных исследований.

    Как сообщает АП Украины, украинская сторона подписала с Кувейтом Соглашение о сотрудничестве в военной и иных сферах. В частности, стороны «договорилась о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования», говорится на сайте министерства обороны Украины.

    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Порошенко в Катаре: оружие и безвиз

    Документ предоставит возможность в правовом поле странам работать в оборонной сфере, в частности в сфере оборонно-промышленной логистики, военного образования и подготовки персонала.

    Соглашением также создаются правовые рамки сотрудничества в вопросах разработки и реализации в случае необходимости, "соответствующих программ, проведения совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий". 

    Помимо этого, были согласованы дальнейшие двусторонние шаги с целью презентации в Кувейте потенциала украинского вооружения и военной техники.

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    Порошенко сказал, что Киев готов имплементировать совместные проекты в сфере сельского хозяйства в Украине, и затем экспортировать продукцию в Кувейт и другие страны Залива, сообщает агентство. Порошенко также призвал бизнесменов Кувейта инвестировать в Украину и участвовать в процессе приватизации предприятий.

    Пресс-служба президента
    Порошенко в Кувейте

    Как говорил ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, Кувейт может оказать помощь "энергетической безопасности" Украины. Кувейт заинтересован в совместных нефтегазовых проектах и поставках сельскохозяйственной продукции.

    Прибытие Петра Порошенко с супругой в Кувейт
    Сайт президента Украины
    Не безвиз, так оружие. Новый визит Порошенко, теперь в Кувейт и Катар

    Также стороны договорились о возможности получения украинцами кувейтских виз в аэропорту.

    Во время встречи с премьер-министром Кувейта шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, собеседники договорились провести заседание межправительственной комиссии в Киеве в 2018 году.

    В ходе переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе стороны обсудили усиление двусторонних отношений в сферах экономики, торговли, энергетики и сельского хозяйства, сообщает новостное агентство QNA. 

    В частности, вопрос перспектив закупки катарского сжиженного газа Киевом обсуждался на переговорах в Дохе с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Так как, в Украине нет терминала регазификации сжиженного газа, возможные поставки могут осуществляться по трубопроводу через польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце, что подтвердил Порошенко. 

    Получить согласие на возможный турецкий маршрут через Босфор, маловероятно.

    Согласно словам польского президента Анджея Дуды в декабре 2017 года, польская сторона готова начать поставки сжиженного газа в Украину через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Напомним, в 2017 году польская госкомпания PGNiG подписала допсоглашение с предприятием Qatargas, которое предусматривает рост поставок в республику по морю сжиженного природного газа из Катара.

    В присутствии президента Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Катара о военно-техническом сотрудничестве.

    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    За нефтью и загаром… Катар и новый "безвизовый прорыв" Украины

    Как сообщается, документ будет способствовать активизации взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности.

    Подписаны документы по содействию инвестициям – взаимной защите инвестиций и избежанию двойного налогообложения. По словам Порошенко, сейчас Катар инвестирует средства для того, чтобы обеспечить диверсификацию продовольственной безопасности.

    Напомним, в ходе блокады Катара Украина обеспечила в значительной степени коммерческие поставки продуктов в эту страну, что способствовало налаживанию взаимоотношений между Киевом и Дохой. 

    "Украинские предприятия представлены здесь на выставке (Qatar International Agricultural Exhibition). Мы встретились с представителями бизнеса как Кувейта, так и Катара. Дополнительные чрезвычайно большие возможности потенциальных инвестиций как в Украине, так и инвестиций в Катар", сказал Порошенко в Катаре.

    Украина и Катар подписали 20 марта соглашение о введении безвизового режима.

    Администрация Президента Украины
    Визит Петра Порошенко в Катар

    Как сообщается, Киев намерен участвовать в тендерах на строительство инфраструктуры в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Как Порошенко оставит Украину без безвиза. ЕС по антикорсуду

    Порошенко отметил, что Доха является авиационным хабом и запущено два самолета в день из Киева.

    Президент Украины также договорился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.

    Напомним, прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран.

    Как сообщает DW все активы российской энергетической компании "Газпром" арестованы на территории Украины во исполнение постановления Антимонопольного комитета страны. Об этом 20 марта сообщил украинский министр юстиции Павел Петренко.

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