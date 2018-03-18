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    Украина и Кувейт договорились об упрощенном визовом режиме

    (обновлено: )4412
    Как стало известно, страны договорились об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.
    Встреча президента Украины Петра Порошенко и Эмира государства Кувейт шейха Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер ас-Сабах
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 мар — РИА Нвоости Украина. Украина и Кувейт договорились об упрощенном визовом режиме.

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    Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко и Эмира государства Кувейт шейха Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер ас-Сабах, передает пресс-служба главы государства.

    "Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей", — говорится в сообщении.

    Во время встречи стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении безвизового режима для граждан Македонии.

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