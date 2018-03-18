КИЕВ, 18 мар — РИА Нвоости Украина. Украина и Кувейт договорились об упрощенном визовом режиме.

Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко и Эмира государства Кувейт шейха Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер ас-Сабах, передает пресс-служба главы государства.

"Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей", — говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении безвизового режима для граждан Македонии.