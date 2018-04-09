Дело Бубенчика ставит крест на американской визе Луценко - политолог

"И один из аспектов внутрипрокурорских разборок дал повод для всплеска, связанным с задержанием Бубенчика. … Теперь миф о том, что у нас верховенство права – можно сдавать в архив. Это верховенство нашего права – мы захотели, так право повернули. Не захотели – так повернули", – сказал политолог во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

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Также после этой истории можно окончательно ставить крест на американской визе и американской мечте Юрия Луценко, уверен эксперт: "Своими усилиями генпрокурор переполнил чашу терпения и американского посольства, и других серьезных институций, которые на это дело посматриваю".