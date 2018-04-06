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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: дело Бубенчика - дрессура со стороны режима

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика (110)

    (обновлено: )28820
    Скандальное дело Ивана Бубенчика претерпело кардинальные изменения: уже никто никого не убивал. Теперь активиста Майдана подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обращении с оружием.
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух беркутовцев в феврале 2014 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Семен Семенченко о деле Ивана Бубенчика. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Семенченко о деле Бубенчика: ГПУ вышла сама на себя

    В предпасхальной эпопее со скандальным делом Ивана Бубенчика произошел неожиданный поворот. Генеральная прокуратура переквалифицировала дело в отношении активиста Майдана, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в феврале 2014 года. Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг, в присутствии адвокатов, сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

    "Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", — отметили в ГПУ. Генпрокуратура задержала Бубенчика, подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения "Беркут" во вторник, 3 апреля. Еще в начале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев", однако позже он опроверг свои же заявления. 

    В соцсетях неожиданный поворот в "деле Бубенчика" вызвал вполне ожидаемый всплеск внимания и массу весьма противоречивых комментариев: 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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