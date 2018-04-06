Соцсети: дело Бубенчика - дрессура со стороны режима

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В предпасхальной эпопее со скандальным делом Ивана Бубенчика произошел неожиданный поворот. Генеральная прокуратура переквалифицировала дело в отношении активиста Майдана, подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в феврале 2014 года. Заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская в четверг, в присутствии адвокатов, сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

"Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", — отметили в ГПУ. Генпрокуратура задержала Бубенчика, подозреваемого в убийстве сотрудников спецподразделения "Беркут" во вторник, 3 апреля. Еще в начале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам признался, что стрелял в "беркутовцев", однако позже он опроверг свои же заявления.

В соцсетях неожиданный поворот в "деле Бубенчика" вызвал вполне ожидаемый всплеск внимания и массу весьма противоречивых комментариев:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



