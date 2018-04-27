наверх
27.04.201819:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Где будут жить и тренироваться сборные - участницы ЧМ-2018

    (обновлено: )9
    Составлена подробная карта и собрана информация о тренировочных базах, которые будут использоваться игроками и тренерами 32 команд-участниц ЧМ-2018 в России.
    Базы для команд-учасниц ЧМ-2018
    РИА Новости

    Команды-участники чемпионата мира по футболу в России будут использовать 23 тренировочные базы для подготовки к матчам группового турнира. Только в Москве выделено 9 таких спортивных объекта.

    История мячей чемпионатов мира по футболу
    Sputnik Eesti
    История мячей чемпионатов мира

    Кроме того, опубликована информация о том, какие отели и базы команды выбрали для проживания во время ЧМ-2018.

    Ранее Министерство спорта России выдало разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" — последнего из 12 стадионов, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Напомним, что до этого в эксплуатацию были введены другие арены, где пройдут матчи ЧМ-2018: в Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге.

    На стадионах "Спартак" в Москве, "Фишт" в Сочи, "Санкт-Петербург" и "Казань Арена" успешно проходили матчи Кубка конфедераций-2017, а главный стадион чемпионата мира-2018 "Лужники" в Москве уже принял два тестовых матча с участием сборной России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата