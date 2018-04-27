Где будут жить и тренироваться сборные - участницы ЧМ-2018

Команды-участники чемпионата мира по футболу в России будут использовать 23 тренировочные базы для подготовки к матчам группового турнира. Только в Москве выделено 9 таких спортивных объекта.

Кроме того, опубликована информация о том, какие отели и базы команды выбрали для проживания во время ЧМ-2018.

Ранее Министерство спорта России выдало разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" — последнего из 12 стадионов, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, что до этого в эксплуатацию были введены другие арены, где пройдут матчи ЧМ-2018: в Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге.

На стадионах "Спартак" в Москве, "Фишт" в Сочи, "Санкт-Петербург" и "Казань Арена" успешно проходили матчи Кубка конфедераций-2017, а главный стадион чемпионата мира-2018 "Лужники" в Москве уже принял два тестовых матча с участием сборной России.