наверх
12.05.201808:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Президент Аргентины отказался ехать в Россию на ЧМ по футболу

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (63)

    (обновлено: )23440
    Финансово-экономическая ситуация в Аргентине, из-за которой Маурисио Макри отменил поезду в Россию на мировое футбольное первенство, в последние дни серьезно осложнилась.
    Президент Аргентины Маурисио Макри
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент Аргентины Маурисио Макри решил не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу из-за сложной экономической ситуации в его стране, сообщает портал Nacion со ссылкой на близкие к главе государств источники.

    Базы для команд-учасниц ЧМ-2018
    РИА Новости Sputnik
    Где будут жить и тренироваться сборные - участницы ЧМ-2018

    "Он не поедет в любом случае. В нынешней ситуации это уже не то, из чего нужно исходить", — сказал источник.

    Читайте также: В одни ворота. Аргентинские футболисты обвиняются в сексуальных домогательствах

    Изначально Макри планировал 16 июня быть в Москве на матче Аргентина — Исландия, а через пять дней – в Нижнем Новгороде на игре своей сборной с Хорватией. Другой сценарий предполагал его присутствие на матче с Хорватией 21 июня, а через пять дней – в Санкт-Петербурге на матче с Нигерией.

    Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние дни серьезно осложнилась. Так, в пятницу, 11 мая, курс аргентинского песо упал до исторического минимума по отношению к доллару США, достигнув отметки 23,73 песо за единицу американской валюты, а за неделю он рухнул на 6,5%. Это происходит на фоне переговоров, которые власти Аргентины ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.

    Ранее сообщалось, что Государственная погранслужба Украины совместно с Министерством иностранных дел и другими ведомствами подготовят рекомендации украинцам, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу-2018.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслана показала своих питомцев и дом
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Руслан Бортник
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Анастасия Приходько. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    В школе Павлограда распылили неизвестное вещество
    Массовое отравление школьников в Черкассах