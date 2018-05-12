Президент Аргентины отказался ехать в Россию на ЧМ по футболу

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент Аргентины Маурисио Макри решил не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу из-за сложной экономической ситуации в его стране, сообщает портал Nacion со ссылкой на близкие к главе государств источники.

"Он не поедет в любом случае. В нынешней ситуации это уже не то, из чего нужно исходить", — сказал источник.

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Изначально Макри планировал 16 июня быть в Москве на матче Аргентина — Исландия, а через пять дней – в Нижнем Новгороде на игре своей сборной с Хорватией. Другой сценарий предполагал его присутствие на матче с Хорватией 21 июня, а через пять дней – в Санкт-Петербурге на матче с Нигерией.

Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние дни серьезно осложнилась. Так, в пятницу, 11 мая, курс аргентинского песо упал до исторического минимума по отношению к доллару США, достигнув отметки 23,73 песо за единицу американской валюты, а за неделю он рухнул на 6,5%. Это происходит на фоне переговоров, которые власти Аргентины ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Государственная погранслужба Украины совместно с Министерством иностранных дел и другими ведомствами подготовят рекомендации украинцам, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу-2018.