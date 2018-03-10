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Маурисио Макри
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
11
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Украина и Аргентина планируют сотрудничать в энергетической сфере
20:39 20.09.2016
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Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
Президенты Украины и Аргентины Петр Порошенко и Маурисио Макри провели встречу в рамках участия в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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По сообщению канала Telesur, расследование открыл федеральный прокурор Аргентины Федерико Дельгадо, который ранее выписывал ордера на арест аргентинцев, причастных к коррупционному скандалу в ФИФА.
Обама станцевал танго на приеме у президента Аргентины
05:16 24.03.2016
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Президент США Барак Обама и его супруга Мишель станцевали танго с разными партнерами во время приема у президента Аргентины Маурисио Макри в Буэнос-Айресе.
Аргентина празднует победу Маурисио Макри на выборах президента
03:17 24.11.2015
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Де-факто уже ставший избранным президентом оппозиционер Маурисио Макри пообещал строить страну с "нулевой бедностью". Он призвал тех, кто не голосовал за него, присоединиться к его программе.
Кандидат партии власти в президенты Аргентины Сциоли признал поражение
03:04 23.11.2015
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По данным избирательных властей, после подсчета 60,37% бюллетеней кандидат от оппозиции Макри набирает 53,53% голосов, его соперник Сциоли - 46,47%.
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Макри с 54,43%
02:37 23.11.2015
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Пост президента Аргентины оспаривают проправительственный кандидат, губернатор провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сциоли, и оппозиционер, мэр столицы Маурисио Макри.
Выборы президента в Аргентине: ожидается второй тур
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Согласно первым результатам, распространенным властями Аргентины после подсчета 67,13% голосов, оппозиционер и глава городских властей Буэнос-Айреса Маурисио Макри набирает 36,24%.
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