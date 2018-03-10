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    Маурисио Макри

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Аргентины Маурисио Макри
    Украина и Аргентина планируют сотрудничать в энергетической сфере
    20:39 20.09.2016
    165Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Президенты Украины и Аргентины Петр Порошенко и Маурисио Макри провели встречу в рамках участия в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
    Футбол. ЧМ-2014. Лионель Месси
    Президент Аргентины попросил Месси не покидать сборную по футболу
    07:24 28.06.2016
    222
    Глава Аргентины позвонил известному футболисту и рассказал "о гордости, которую испытывает от игры сборной", после чего попросил Лионеля Месси не слушать критику.
    Президент Аргентины Маурисио Макри
    Президент Аргентины госпитализирован
    07:46 04.06.2016
    148
    Источники в окружении главы государства сообщили, что Макри будет выписан в тот же день после проведения обследования, и его состояние не представляет опасности.
    Mossack Fonseca
    Аргентина просит Панаму и Багамы предоставить информацию об оффшорах президента
    06:55 03.05.2016
    116"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Федеральный судья Себастьян Касанейло отправил запрос относительно хозяев компании, среди хозяев которой фигурировали, помимо президента страны Маурисио Макри, его брат и отец.
    Флаг Аргентины
    Президент Аргентины даст показания по делу об оффшорной компании
    06:09 08.04.2016
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    Прокуратура Аргентины начала следствие в отношении Макри в связи с его возможной причастностью к оффшорным схемам. Президент заявил, что "абсолютно спокоен" и ему нечего скрывать.
    Президент Аргентины Маурисио Макри
    В отношении президента Аргентины начато следствие в связи с оффшорами
    19:05 07.04.2016
    245"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По сообщению канала Telesur, расследование открыл федеральный прокурор Аргентины Федерико Дельгадо, который ранее выписывал ордера на арест аргентинцев, причастных к коррупционному скандалу в ФИФА.
    Обама станцевал танго на приеме у президента Аргентины
    Обама станцевал танго на приеме у президента Аргентины 
    05:16 24.03.2016
    338
    Президент США Барак Обама и его супруга Мишель станцевали танго с разными партнерами во время приема у президента Аргентины Маурисио Макри в Буэнос-Айресе.
    Аргентинцы праздную победу на выборах президента оппозиционера Маурисио Макри
    Аргентина празднует победу Маурисио Макри на выборах президента 
    03:17 24.11.2015
    86
    Де-факто уже ставший избранным президентом оппозиционер Маурисио Макри пообещал строить страну с "нулевой бедностью". Он призвал тех, кто не голосовал за него, присоединиться к его программе.
    Даниэль Сиоли и действующая глава государства Кристина Фернандес де Киршнер
    Кандидат партии власти в президенты Аргентины Сциоли признал поражение
    03:04 23.11.2015
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    По данным избирательных властей, после подсчета 60,37% бюллетеней кандидат от оппозиции Макри набирает 53,53% голосов, его соперник Сциоли - 46,47%.
    Президентские выборы в Аргентине. Маурисио Макри
    На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Макри с 54,43%
    02:37 23.11.2015
    81
    Пост президента Аргентины оспаривают проправительственный кандидат, губернатор провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сциоли, и оппозиционер, мэр столицы Маурисио Макри.
    Президентские выборы в Аргентине
    Выборы президента в Аргентине: ожидается второй тур 
    08:44 26.10.2015
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    Согласно первым результатам, распространенным властями Аргентины после подсчета 67,13% голосов, оппозиционер и глава городских властей Буэнос-Айреса Маурисио Макри набирает 36,24%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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