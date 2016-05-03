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    Аргентина просит Панаму и Багамы предоставить информацию об оффшорах президента

    Тема:

    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко (259)

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    Федеральный судья Себастьян Касанейло отправил запрос относительно хозяев компании, среди хозяев которой фигурировали, помимо президента страны Маурисио Макри, его брат и отец.
    Mossack Fonseca
    Associated Press Arnulfo Franco

    МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости Украина. Аргентина просит Панаму и Багамы предоставить информацию об оффшорных фирмах, якобы принадлежащих президенту страны Маурисио Макри, сообщает местное издание La Nacion.

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    По данным газеты, федеральный судья Себастьян Касанейло отправил запрос относительно хозяев компании, среди хозяев которой фигурировали, помимо Макри, его брат и отец.

    Скандал вокруг Макри начался после публикации так называемых "панамских бумаг", в которых указаны две оффшорные компании в Панаме и на Багамах, якобы связанные с главой Аргентины. В опубликованных материалах Макри упоминается, в частности, в качестве директора и вице-президента багамской компании Fleg Trading Ltd. Прокуратура страны начала расследование в отношении Макри в связи с его возможной причастностью к оффшорным схемам.

    Сам Макри уже заявлял о законной основе работы фирм с его участием. По словам президента, Fleg Trading была создана в 1998 году, а в 2008 году прекратила операции из-за отсутствия инвестиций. При этом фирма была задекларирована в налоговой службе Аргентины.

    Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.

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