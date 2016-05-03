Аргентина просит Панаму и Багамы предоставить информацию об оффшорах президента

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости Украина. Аргентина просит Панаму и Багамы предоставить информацию об оффшорных фирмах, якобы принадлежащих президенту страны Маурисио Макри, сообщает местное издание La Nacion.

По данным газеты, федеральный судья Себастьян Касанейло отправил запрос относительно хозяев компании, среди хозяев которой фигурировали, помимо Макри, его брат и отец.

Скандал вокруг Макри начался после публикации так называемых "панамских бумаг", в которых указаны две оффшорные компании в Панаме и на Багамах, якобы связанные с главой Аргентины. В опубликованных материалах Макри упоминается, в частности, в качестве директора и вице-президента багамской компании Fleg Trading Ltd. Прокуратура страны начала расследование в отношении Макри в связи с его возможной причастностью к оффшорным схемам.

Сам Макри уже заявлял о законной основе работы фирм с его участием. По словам президента, Fleg Trading была создана в 1998 году, а в 2008 году прекратила операции из-за отсутствия инвестиций. При этом фирма была задекларирована в налоговой службе Аргентины.

Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.