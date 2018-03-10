Целью создания оффшора для бизнеса президента Украины Порошенко Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в "слепой траст", как утверждают его юристы, говорится в расследовании, основанном на материалах Paradise Papers.
Политический эксперт Светлана Кушнир обратила внимание, что в новом расследовании по уклонению от налогов – 13 представителей Администрации Трампа, и нет ни одного демократа, который бы прятал деньги в оффшорах.
По мнению политолога Павла Рудякова, новый оффшорный скандал не станет предметом детального расследования и не будет иметь широкой огласки ни внутри Украины, ни за рубежом, пока у западных партнеров не возникнет необходимость надавить на Порошенко.
Мировые СМИ анализируют публикацию нового оффшорного досье, приводят подробности стрельбы в церкви в Техасе, обсуждают освобождение Карлеса Пучдемона, а также удивляются новому астрономическому открытию.
Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.
Как сообщили источники, близкие к расследованию, как минимум четыре транзакции были проведены консалтинговой компанией Global Endeavour, которая, по данным портала, сотрудничала с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией", призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".