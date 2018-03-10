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    оффшоры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
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    Доллары и гривны
    Украинский бизнес традиционно ориентирован на оффшоры - экономист
    09:48 10.12.2017
    354"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Экономист Сергей Фурса считает, что депутаты Верховной Рады будут оттягивать законопроект о деофшоризации, потому что не хотят делать себе хуже.
    Mossack Fonseca
    Оффшоров мало не бывает. И попадет он в Paradise Papers после Mossack Fonseca
    07:43 09.11.2017
    6219"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Целью создания оффшора для бизнеса президента Украины Порошенко Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в "слепой траст", как утверждают его юристы, говорится в расследовании, основанном на материалах Paradise Papers.
    Виктор Пинчук. Архивное фото
    Новые оффшорные бумаги: как решился конфликт Пинчука и Коломойского
    06:23 09.11.2017
    709"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По информации СМИ, стало известно, чем завершился судебный процесс на $2 млрд в Высоком суде Лондона между бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойского.
    Светлана Кушнир
    Скандал с оффшорами: Украину зацепила война против Трампа – эксперт
    16:53 07.11.2017
    1091"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Политический эксперт Светлана Кушнир обратила внимание, что в новом расследовании по уклонению от налогов – 13 представителей Администрации Трампа, и нет ни одного демократа, который бы прятал деньги в оффшорах.
    Сергей Фурса
    К каким последствиям приведет новый оффшорный скандал. Прогноз Фурсы
    10:30 07.11.2017
    1582"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Украинские богачи выводят деньги в оффшоры, потому что в стране отсутствует верховенство права. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил экономист Сергей Фурса.
    Елена Лукаш
    Лукаш: Порошенко обещал продать бизнес, а продал страну
    19:27 06.11.2017
    3784"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, в Украине можно экономить на жизнях, но нельзя экономить на обещаниях, а президент, обещая Европу, "построил концлагерь".
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Райские оффшоры Порошенко: в соцсетях шумят
    17:53 06.11.2017
    4124"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Новый оффшорный скандал, фигурантом которого опять стал президент Петр Порошенко, породил шквал нескончаемых обсуждений не только в СМИ, но и в соцсетях. Что пишут об этом простые украинцы?
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Paradise Papers – ахиллесова пята Порошенко
    17:36 06.11.2017
    843"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По мнению политолога Павла Рудякова, новый оффшорный скандал не станет предметом детального расследования и не будет иметь широкой огласки ни внутри Украины, ни за рубежом, пока у западных партнеров не возникнет необходимость надавить на Порошенко.
    На месте стрельбы в Техасе
    Мировые тренды: новая порция оффшоров, расстрел в техасской церкви
    16:52 06.11.2017
    201"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Мировые СМИ анализируют публикацию нового оффшорного досье, приводят подробности стрельбы в церкви в Техасе, обсуждают освобождение Карлеса Пучдемона, а также удивляются новому астрономическому открытию.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Тренд дня: "Порошенко с оффшорами, как грабитель-форточник"
    13:52 06.11.2017
    11147"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Политические аналитики и эксперты прокомментировали новый оффшорный скандал, фигурантом которого стал президент Петр Порошенко, и громкие преступления минувших выходных.
    Документы
    Новое оффшорное досье: Британская монархия, Тиллерсон и лидер Канады
    12:33 06.11.2017
    929"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает около 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из бермудской юридической компании Appleby, охватывающих период свыше 50 лет.
    Купюры евро
    Дела оффшорные. СМИ назвали цифры, сколько спрятали самые богатые люди планеты
    03:48 06.11.2017
    745"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По информации СМИ, супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    В России отреагировали на новый оффшорный скандал в мире
    03:15 06.11.2017
    1220"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам депутата Госдумы РФ Алексея Езубова, он не слышал ничего о данных "оффшорного досье", где он упомянут как директор бермудской компании.
    Боно. Архивное фото
    Дела оффшорные. Лидер U2 инвестировал в фирму с низкими налогами на Мальте
    02:15 06.11.2017
    152"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По информации британских СМИ, лидер U2 Боно был инвестором фирмы, базирующейся на острове (Мальта), где иностранные инвесторы платят налог на прибыль в 5%.
    Продукция Roshen
    СМИ сообщили новые подробности оффшорных дел Порошенко
    00:59 06.11.2017
    2290"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По утверждению СМИ, представители Петра Порошенко хотели создать оффшор для оптимизации налогов, а не для передачи Roshen в слепой траст, как обещал украинский президент.
    Два гражданина Украины фигурируют в новых оффшорных бумагах
    Оффшорный скандал. В бумагах появились новые лица украинских чиновников
    23:59 05.11.2017
    2127"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Речь идет о бывшем народном депутате от Партии регионов и друге экс-президента Виктора Януковича Антоне Пригодском и бывшем вице-премьере от "Радикальной партии" Валерии Вощевском.
    Доллары
    ФБР изучает банковские переводы оффшорных компаний, связанных с Януковичем
    01:59 30.10.2017
    230"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Как сообщили источники, близкие к расследованию, как минимум четыре транзакции были проведены консалтинговой компанией Global Endeavour, которая, по данным портала, сотрудничала с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Остановите, Пете надо выйти! США против Порошенко
    11:05 26.10.2017
    27194"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Чересчур вольготная политическая жизнь, которую уже три с половиной года позволяет себе президент Петр Порошенко, заставила обратить на себя внимание заокеанских партнеров.
    Mossack Fonseca
    Власти Панамы задержали основателей фирмы Mossack Fonseca
    03:59 12.02.2017
    189"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По словам генпрокурора Кении Порселл, собранная на данный момент информация может указывать на то, что "панамская фирма является криминальной организацией", призванной скрывать активы или деньги подозрительного происхождения.
    Сергей Левочкин в Раде. Архивное фото
    Декларация Левочкина: дома в оффшорах и дивиденды на 40 млн
    05:37 31.10.2016
    961Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Сергей Левочкин является владельцем 6 компаний, размещенных на Кипре, Сейшельских и Виргинских островах. При этом почти 22 млн грн дивидендов экс-глава АПУ получил только от одной из них.
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