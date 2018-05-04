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    Аласания о трансляции ЧМ по футболу в РФ: показать его у нас - это смерть

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (59)

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    Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от показа Чемпионата мира-2018 по футболу в РФ, но не прекращает кампанию по продаже трансляций другому общенациональному каналу.
    Зураб Аласания. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания Украины все еще пытается продать права на трансляцию Чемпионата мира-2018 по футболу в РФ другому национальному телеканалу, поскольку показ этого чемпионата для общественного ТВ — сродни смерти. Об этом заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания.

    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
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    "С первого дня моего прихода сюда четыре года назад (тогда это был еще не общественный вещатель НОТУ, а Первый национальный) эти переговоры не прекращались. Это касается показа как ближайшего чемпионата мира в России, так и следующего в 2022 году. Переговоры шли и сейчас идут непрерывно", — сказал в интервью Sport Arena Аласания.

    Он оценил шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале примерно в 70%.

    "Какие шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то процентов 70. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Но ясно, еще это не будет UA:Перший. Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть", — сказал глава НОТУ.

    Ранее "Первый национальный" телеканал отказался транслировать церемонию официальной жеребьевки Чемпионата мира, которая проходила в Кремлевском дворце в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведутся дискуссии с футбольными федерациями и болельщиками относительно политического аспекта проведения чемпионата мира-2018 в России. Речь идет о бойкоте и протестах.

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