Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию последнего стадиона из принимающих чемпионат мира по футболу 2018 год в России — арены в Самаре на 45 тысяч зрителей, сообщила пресс-служба министерства спорта РФ.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 12 стадионов в 11 городах страны. В Самаре запланированы встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, также на нем пройдут один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

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"Сегодня, 27 апреля, в Самаре получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении.

Ранее министерство порта сообщало о введении в эксплуатацию других арен, на которых пройдут матчи турнира: в Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге.

Инфографика. Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

На стадионах "Спартак" в Москве, "Фишт" в Сочи, "Санкт-Петербург" и "Казань Арена" успешно проходили матчи Кубка конфедераций-2017, а главный стадион чемпионата мира-2018 "Лужники" в Москве уже принял два тестовых матча с участием сборной России.