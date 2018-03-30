наверх
30.03.201818:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

    (обновлено: )13
    Откроет ЧМ-2018 матч Россия — Саудовская Аравия. В первом матче группы В сойдутся Португалия и Испания. Действующий чемпион мира Германия стартует матчем с Мексикой.
    Все участники Чемпионата мира по футболу 2018 года
    ФИФА

    В России в Кремлевском дворце съездов 1 декабря 2017 года состоялась жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Откроет ЧМ-2018 матч Россия — Саудовская Аравия. В первом матче группы В сойдутся Португалия и Испания. Действующий чемпион мира Германия стартует матчем с Мексикой.

    Итоги жеребьевки Чемпионата мира по группам:

    Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

    Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

    Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

    Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

    Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

    Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

    Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

    Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

    FIFA.com
    Расписание матчей группового этапа Чемпионата мира 2018 года в России

    Также на сайте ФИФА опубликовано расписание матчей группового этапа ЧМ-2018.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Павел Климкин. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Дмитрий Раимов
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Арест Савченко: следствие, суд