Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

В России в Кремлевском дворце съездов 1 декабря 2017 года состоялась жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Откроет ЧМ-2018 матч Россия — Саудовская Аравия. В первом матче группы В сойдутся Португалия и Испания. Действующий чемпион мира Германия стартует матчем с Мексикой.

Итоги жеребьевки Чемпионата мира по группам:

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

FIFA.com Расписание матчей группового этапа Чемпионата мира 2018 года в России

Также на сайте ФИФА опубликовано расписание матчей группового этапа ЧМ-2018.