Участники и расписание Чемпионата мира 2018 года: все группы

В России в Кремлевском дворце съездов 1 декабря 2017 года состоялась жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Откроет ЧМ-2018 матч Россия — Саудовская Аравия. В первом матче группы В сойдутся Португалия и Испания. Действующий чемпион мира Германия стартует матчем с Мексикой.
Итоги жеребьевки Чемпионата мира по группам:
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Также на сайте ФИФА опубликовано расписание матчей группового этапа ЧМ-2018.