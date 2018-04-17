Легендарный игрок признался, что у него нет шансов попасть на ЧМ-2018

КИЕВ, 17 апр - РИА Новости Украина. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что у него нет шансов сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

На шуточном видео в аккаунте Ибрагимовича в Instagram он заявляет, что его шансы на участие в чемпионате мира "заоблачные", тут же расшифровывая, что это значит "без шансов".

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 16 Апр 2018 в 12:11 PDT

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. Однако впоследствии он заявил, что готов вернуться в национальную команду для участия в чемпионате мира в России, если будет в форме.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Швеции на групповом этапе турнира сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.