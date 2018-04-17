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    Легендарный игрок признался, что у него нет шансов попасть на ЧМ-2018

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (55)

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    Шведский нападающий Златан Ибрагимович опубликовал видео, в котором оценивает свои шансы попасть на Мундиаль как "заоблачные" - в смысле "без шансов".
    Златан Ибрагимович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр - РИА Новости Украина. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что у него нет шансов сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

    На шуточном видео в аккаунте Ибрагимовича в Instagram он заявляет, что его шансы на участие в чемпионате мира "заоблачные", тут же расшифровывая, что это значит "без шансов".

    Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. Однако впоследствии он заявил, что готов вернуться в национальную команду для участия в чемпионате мира в России, если будет в форме.

    Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Швеции на групповом этапе турнира сыграет с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.

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