Ранее МОК объявил, что не будет предоставлять аккредитацию на ОИ-2016 года должностным лицам Минспорта РФ и любым другим официальным лицам, указанным в докладе WADA. При этом не уточнялось, лишится ли аккредитации министр Виталий Мутко.
По словам министра спорта и молодежи Украины Игоря Жданова, он поручил приостановить реализацию всех договоренностей между ведомствами. Также Жданов заявил, что он не поддерживает связь с российским коллегой Виталием Мутко.
В четверг американское издание опубликовало материал, в котором экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что во время Олимпиады в Сочи давал российским спортсменам допинг.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.