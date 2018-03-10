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    Министерство спорта РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Министр спорта РФ Виталий Мутко
    Мутко не получит аккредитацию на Олимпийские игры в Рио - МОК
    21:26 19.07.2016
    160Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Ранее МОК объявил, что не будет предоставлять аккредитацию на ОИ-2016 года должностным лицам Минспорта РФ и любым другим официальным лицам, указанным в докладе WADA. При этом не уточнялось, лишится ли аккредитации министр Виталий Мутко.
    Виталий Мутко. Архивное фото
    МОК начинает расследование в отношении чиновников Минспорта РФ
    20:35 19.07.2016
    125Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Исполнительный комитет МОК начал осуществлять дисциплинарные меры, связанные с привлечением должностных лиц Минспорта РФ и других лиц, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена.
    Игорь Жданов
    Мы прекратили любые контакты с Министерством спорта России - Жданов
    00:07 25.05.2016
    339Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам министра спорта и молодежи Украины Игоря Жданова, он поручил приостановить реализацию всех договоренностей между ведомствами. Также Жданов заявил, что он не поддерживает связь с российским коллегой Виталием Мутко.
    Министр спорта РФ Виталий Мутко. Архивное фото
    Минспорт РФ начал изучать публикацию о "допинговой программе"
    22:39 12.05.2016
    82Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В четверг американское издание опубликовало материал, в котором экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что во время Олимпиады в Сочи давал российским спортсменам допинг.
    Министр спорта РФ Виталий Мутко. Архивное фото
    СМИ: министр спорта РФ вызван на допрос в Швейцарию по делу о коррупции в ФИФА
    15:55 27.05.2015
    112Скандал в ФИФА-УЕФА
    Министр спорта РФ Виталий Мутко вошел в число 10 членов исполкома ФИФА, которые будут допрошены в Швейцарии по делу о коррупционном скандале в ФИФА.
    Шахтер - Черноморец. Архивное фото
    УЕФА не будет спонсировать чемпионат Крыма по футболу
    13:30 29.01.2015
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    Планируется, что в крымском турнире примут участие 8 команд, им будет заниматься Министерство спорта России.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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