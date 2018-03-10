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    Министерство молодежи и спорта Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Логотип Олимпийских игр 2018
    Украинские спортсмены получили 21 лицензию на Олимпиаду в Южной Корее
    15:21 17.01.2018
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    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что у Украины 21 официально подтвержденная лицензия, 11 лицензий спортсмены получили в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - фигурное катание, 1 - скелетон.
    Игорь Жданов
    Жданов выступил против участия украинских спортсменов в сборах в РФ
    19:44 16.11.2016
    211
    По мнению главы Минспорта Игоря Жданова, украинские спортсмены также не должны принимать участие в коммерческих турнирах, проводимых в Российской Федерации.
    Игорь Жданов
    Жданов сообщил, какие премии получат паралимпийцы-победители
    18:31 19.09.2016
    193Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, "завтра все паралимпийцы-спортсмены получат награды по 40 тысяч долларов - "золото", 26 тысяч - "серебро" и 18 тысяч - за "бронзу".
    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов
    Жданов ответил на обвинения украинских спортсменов в шантаже
    19:15 23.08.2016
    1554Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам главы Минспорта Игоря Жданова, лицензию в гребле на байдарках-четверках выиграла та четверка, которая и поехала на Олимпиаду, в том числе Мария Повх.
    Игорь Жданов
    Жданов отреагировал на резкую критику Саакашвили по Олимпиаде
    01:35 23.08.2016
    1914Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что, согласно официальному рейтингу, по летним олимпийским видам спорта за 2015 год Одесская область занимает 6-е место в своей группе.
    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов
    Жданов заявил, что не хотел бы еще раз прийти в ГПУ на допрос по Майдану
    17:58 19.08.2016
    138Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Глава Минспорта Игорь Жданов сообщил перед допросом в ГПУ, что не в восторге от подобных мероприятий, но если они помогут установить истину, то он согласен прийти еще раз.
    Игорь Жданов
    Жданов: необъективное судейство "украло" у Украины две золотые медали
    19:46 17.08.2016
    1224Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что необъективное судейство убивает спорт, надо менять ситуацию. По мнению Жданова, у Украины украли две золотые медали.
    Олег Верняев выполняет упражнения на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин
    Жданов назвал сумму награды Верняева в Украине за "золото" Олимпиады
    14:39 17.08.2016
    1771Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, украинский гимнаст Олег Верняев получит 125 тысяч долларов премии от государства за первую медаль Украины на Олимпиаде в Рио.
    Давит Чакветадзе (Россия) и Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Жданов: Украина подаст апелляцию на результаты финала по греко-римской борьбе
    20:33 16.08.2016
    706Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава Минспорта заявил, что во время поединка возник конфликт интересов, который должны были не допустить организаторы соревнований. Российский спортсмен - этнический грузин, так же как и судья, который присудил ему победу.
    Призеры соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на церемонии награждения
    Жданов: у Беленюка "украли" заслуженное "золото"
    02:01 16.08.2016
    1539Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
    Игорь Жданов. Архивное фото
    Жданов назвал футболиста сборной России Нойштедтера "ватником"
    00:03 04.06.2016
    419
    Нойштедтер, родившийся в Днепропетровске, в понедельник получил паспорт гражданина РФ и в настоящее время готовится вместе со сборной России к чемпионату Европы.
    Игорь Жданов
    Мы прекратили любые контакты с Министерством спорта России - Жданов
    00:07 25.05.2016
    339Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам министра спорта и молодежи Украины Игоря Жданова, он поручил приостановить реализацию всех договоренностей между ведомствами. Также Жданов заявил, что он не поддерживает связь с российским коллегой Виталием Мутко.
    Игорь Жданов
    Игорь Жданов. Справка
    06:14 15.04.2016
    323Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Игорь Александрович Жданов родился 29 декабря 1967 года в Виннице. Пост министра молодежи и спорта занял 2 декабря 2014 года по квоте фракции "Батькивщина", однако 11 апреля он стал членом партии "Народный фронт".
    Заместитель министра молодежи и спорта Евгений Головин
    Суд восстановил в должности замминистра спорта времен Януковича
    13:55 30.03.2016
    94
    Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и отменил подписанное премьером Яценюком 12 марта 2014 года распоряжение об увольнении Евгения Головина по собственному желанию.
    Игорь Жданов
    Министр Жданов решил остаться в правительстве - депутат "Батькивщины"
    12:09 17.02.2016
    425Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко сообщил, что министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов решил продолжить работу в действующем правительстве.
    Гривна
    Вознаграждения для победителей чемпионатов мира и Европы увеличены вдвое
    21:29 06.02.2016
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    Согласно информации, победители и призеры чемпионатов Европы по олимпийским видам спорта будут получать 50 тыс. грн за "золото", 40 тыс. - за "серебро" и 25 тыс. - за "бронзу".
    Исследование. Архивное фото
    Украина проводит допинг-тесты только в лабораториях за границей - Минспорта
    17:16 19.11.2015
    118
    В Минспорта подчеркнули, что стоимость создания антидопинговой лаборатории, которая бы отвечала требованиям всемирного антидопингового агентства, составляет 2-5 миллиона евро.
    В Конча-Заспе обсудили подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм
    ​Украинские спортсмены завоевали 101 олимпийскую лицензию в 16 видах спорта
    15:06 12.11.2015
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    По словам главы Минспорта Украины Игоря Жданова, на общую подготовку, участие олимпийцев и паралимпийцев в играх, выплату призовых запланировано около 600 млн гривен.
    Неизвестные сломали шлагбаум возле здания Министерства молодежи и спорта
    Неизвестные сломали шлагбаум и вырвали зеленые насаждения у здания Минспорта
    14:28 12.06.2015
    128
    Заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич уточнил, что инцидент произошел в ночь на пятницу. На место происшествия были вызваны сотрудники милиции.
    В Конча-Заспе обсудили подготовку Украины к Паралимпийским играм
    В Конча-Заспе обсудили подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм
    16:03 26.05.2015
    182
    В заседании под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка приняли участие Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
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