Министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщил, что у Украины 21 официально подтвержденная лицензия, 11 лицензий спортсмены получили в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - фигурное катание, 1 - скелетон.
Глава Минспорта заявил, что во время поединка возник конфликт интересов, который должны были не допустить организаторы соревнований. Российский спортсмен - этнический грузин, так же как и судья, который присудил ему победу.
По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
По словам министра спорта и молодежи Украины Игоря Жданова, он поручил приостановить реализацию всех договоренностей между ведомствами. Также Жданов заявил, что он не поддерживает связь с российским коллегой Виталием Мутко.
Игорь Александрович Жданов родился 29 декабря 1967 года в Виннице. Пост министра молодежи и спорта занял 2 декабря 2014 года по квоте фракции "Батькивщина", однако 11 апреля он стал членом партии "Народный фронт".
В заседании под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка приняли участие Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".