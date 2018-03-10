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    Сборная Украины по борьбе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    На Олимпиаде в Рио украинский борец укусил американца. Видео
    На Олимпиаде в Рио украинский борец укусил американца 
    00:00 23.08.2016
    615Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Во время состязаний по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио украинский борец Андрей Квятковский во время поединка с американцем Франком Молинаро укусил соперника. Камеры зафиксировали этот нелицеприятный момент.
    Давит Чакветадзе (Россия) и Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на XXXI летних Олимпийских играх.
    Беленюк считает, что в поражении в финале есть доля его ошибок
    05:09 16.08.2016
    1682Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам Жана Беленюка, во время поединка после того, как встал из партера, он уступал пять баллов. "Не будем говорить, каким образом они были завоеваны, но там есть и доля моих ошибок", - сказал спортсмен.
    Давит Чакветадзе и Жан Беленюк, после окончания поединка за первое место соревнований по греко-римской борьбе
    Беленюк: судейский фактор сработал в первую очередь
    02:44 16.08.2016
    1509Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка, он не доволен серебряной наградой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, спортсмен нацеливался только на "золото".
    Призеры соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на церемонии награждения
    Жданов: у Беленюка "украли" заслуженное "золото"
    02:01 16.08.2016
    1539Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
    Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Сложная схватка Беленюка в финале Олимпиады 
    01:31 16.08.2016
    2247Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг. В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе.
    Беленюк vs Чакветадзе в финале Олимпиады. Видео
    Схватка Беленюка и Чакветадзе в финале Олимпиады 
    00:29 16.08.2016
    10082Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг. В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе.
    Давит Чакветадзе и Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Украинец Беленюк завоевал "серебро" Олимпиады в греко-римской борьбе
    23:54 15.08.2016
    951Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Первый период украинец Жан Беленюк выиграл со счетом 2:0, но во второй части игры очки набирал лишь россиянин Давит Чакветадзе. Окончательный счет поединка - 2:9.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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