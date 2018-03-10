Во время состязаний по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио украинский борец Андрей Квятковский во время поединка с американцем Франком Молинаро укусил соперника. Камеры зафиксировали этот нелицеприятный момент.
По словам Жана Беленюка, во время поединка после того, как встал из партера, он уступал пять баллов. "Не будем говорить, каким образом они были завоеваны, но там есть и доля моих ошибок", - сказал спортсмен.
По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".