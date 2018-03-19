Украинские паралимпийцы получат 90 миллионов гривен премий за победы

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Члены украинской паралимпийской сборной получат премиальные за медали в размере 3,44 миллионов долларов США (более 90 миллионов гривен по курсу), сообщил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич.

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Напомним, украинская сборная на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевала 22 награды: по 7 золотых и серебряных медалей, а также 8 бронзовых. В общекомандном зачете украинцы были шестыми.

"Информируем общественность, что государство выплатит нашим чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен. Напоминаю, что наши паралимпийцы получат за I место — 125 тыс. долл.; за II место — 80 тыс. долл.; за III место — 55 тыс. долл.", — написал Даневич в Facebook.

Facebook Николая Даневича Копия приказа Министерства молодежи и спорта Украины о выделении 3,44 миллионов долларов в качестве призовых для украинских паралимпийцев

Он также опубликовал копию приказа о призовом фонде в 3,44 миллиона долларов.