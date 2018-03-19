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    Спорт

    Украинские паралимпийцы получат 90 миллионов гривен премий за победы

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (111)

    (обновлено: )9421
    Украинские паралимпийцы получат за золотую медаль - 125 тысяч долларов, за серебряную - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов, - обещает Министерство молодежи и спорта.
    Победитель Паралимпиады Максим Яровой
    Facebook Paralympic Committee

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Члены украинской паралимпийской сборной получат премиальные за медали в размере 3,44 миллионов долларов США (более 90 миллионов гривен по курсу), сообщил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич.

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    Напомним, украинская сборная на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевала 22 награды: по 7 золотых и серебряных медалей, а также 8 бронзовых. В общекомандном зачете украинцы были шестыми.

    "Информируем общественность, что государство выплатит нашим чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен. Напоминаю, что наши паралимпийцы получат за I место — 125 тыс. долл.; за II место — 80 тыс. долл.; за III место — 55 тыс. долл.", — написал Даневич в Facebook.

    Facebook Николая Даневича
    Копия приказа Министерства молодежи и спорта Украины о выделении 3,44 миллионов долларов в качестве призовых для украинских паралимпийцев

    Он также опубликовал копию приказа о призовом фонде в 3,44 миллиона долларов.

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