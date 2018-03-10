"Пострадавший заявил, что его, вероятно, похищали на микроавтобусе синего цвета, а точного похищения он не помнит. Такое поведение гражданина Булатова наводит на мысль, что он не желает сотрудничать со следствием", - сообщает МВД.
Милиция прорабатывает версию о похищении в связи с коммерческой деятельностью активиста. Второй версией является преступление из хулиганских побуждений, третьей - с целью провокаций массовых беспорядков.
"Брать под стражу Булатова милиция не собирается", - сказал Захарченко. Следователь, учитывая состояние его здоровья, обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Также заместителю начальника Главного следственного управления МВД Украины Олегу Татарову показалось странным, что никто из тех, кто общался с лидером "автомайдана", не захотел идти на контакт со следствием.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".