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    Дмитрий Булатов (украинский политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Георгий Тука на съезде пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность
    Экс-глава Минспорта заявил о скорой отставке Туки
    08:29 25.04.2016
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    Дмитрий Булатов заявил, что губернатор Луганской области Георгий Тука обвиняет военнослужащих в содействии "так называемым "контрабандистам". По словам экс-министра, вопрос отставки Туки уже решен.
    Подрыв поезда в Луганской области
    Подрыв ж/д дороги в Луганской области: кадры с места инцидента 
    11:12 19.08.2015
    428Иловайский котел: кто в ответе?
    В Станично-Луганском районе - на окраине села Нижне-Теплое накануне была подорвана железнодорожная линия, в результате чего сошел с рельсов состав, который вез уголь для Счастьинской ТЭС.
    Экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов получил ранение на блокпосту в г. Счастье Луганской области
    Булатов рассказал о своем ранении в зоне АТО
    18:37 23.07.2015
    445Демилитаризация Донбасса
    Бывший министр молодежи и спорта сообщил подробности о повреждении, полученном в Донбассе, где он проходит службу с мая. У него легкое ранение и вскоре он намерен вернуться в строй.
    Дмитрий Булатов получил ранение в зоне АТО
    Экс-министр Булатов ранен в зоне АТО
    13:48 23.07.2015
    323
    Дмитрий Булатов во время прохождения службы в зоне спецоперации в Донбассе получил ранение. Его госпитализировали с ранением грудной клетки.
    Глава Минмолодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов
    Экс-министра Булатова призвали в армию
    09:42 13.05.2015
    901Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов сообщил, что "ушел служить". Также в графе работа в социальной сети Facebook Булатов написал - военнослужащий Вооруженных сил Украины.
    Юрий Береза и Семен Семенченко за кулисами Верховной Рады. Архивное фото
    Контузия, ранение, пытки - Семенченко, Парасюк, Булатов
    14:33 09.02.2015
    11704
    Украинские политики идут на все, чтобы удержаться на вершине популярности и славы: кто едет в зону АТО и регулярно попадает под бомбежки, кто попадает в плен или становится жертвой похитителей.
    Дмитрий Булатов
    Лидер "автомайдана": Булатова никто не похищал
    13:27 21.11.2014
    331Год Революции
    По словам Сергея Пояркова, до определенного момента было решено эту тему не поднимать. При этом он добавил, что в новом Кабмине не должно быть "фейковой фигуры".
    Активист Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Лица Майдана. Дмитрий Булатов
    18:25 15.11.2014
    635Год Революции
    Год назад в Украине начался "евромайдан" - череда событий, которые кардинально изменили страну. РИА Новости Украина вспоминает, как это было. В том числе, непосредственных участников тех событий.
    Кабинет министров Украины
    В правительстве ждут ротации министров
    17:12 27.05.2014
    74
    Члены правительства пока стараются не думать о возможной ротации кадров и напоминают, что решения об их увольнении принимает парламентская коалиция.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Дмитрий Булатов. Справка
    20:24 27.02.2014
    74
    Верховная Рада в четверг утвердила состав нового правительства народного доверия. Министром молодежи и спорта стал активист "евромайдана" Дмитрий Булатов.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Активист "автомайдана" Булатов намерен уехать в Германию
    21:06 12.02.2014
    22Похищение активиста "Автомайдана" Булатова
    Активист "автомайдана" Дмитрий Булатов завершил лечение в Литве и планирует встретиться со своими родными в Германии, сообщает пресс-служба Вильнюсской университетской больницы.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    МВД: пока Булатов был похищен, кто-то совершал покупки с его кредитки
    18:46 10.02.2014
    26Похищение активиста "Автомайдана" Булатова
    С кредитной карточки активиста "автомайдана" Дмитрия кто-то совершал покупки в период его исчезновения, заявил замначальника главного следственного управления МВД Олег Татаров.
    Активист Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Шуфрич назвал заявления Булатова провокацией в адрес России
    16:55 07.02.2014
    28
    Депутат от ПР Нестор Шуфрич считает, что утверждения активиста Дмитрия Булатова относительно его похищения российским спецназом и применения к нему пыток являются провокацией в отношении РФ.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Показания Булатова не помогли следствию, заявляют в МВД
    17:07 03.02.2014
    9Похищение активиста "Автомайдана" Булатова
    "Пострадавший заявил, что его, вероятно, похищали на микроавтобусе синего цвета, а точного похищения он не помнит. Такое поведение гражданина Булатова наводит на мысль, что он не желает сотрудничать со следствием", - сообщает МВД.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Милиция рассматривает три версии похищения Булатова
    15:09 03.02.2014
    6Политический кризис в Украине
    Милиция прорабатывает версию о похищении в связи с коммерческой деятельностью активиста. Второй версией является преступление из хулиганских побуждений, третьей - с целью провокаций массовых беспорядков.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Лидер "автомайдана" Булатов прилетел на лечение в Литву
    10:06 03.02.2014
    9Политический кризис в Украине
    Активист "автомайдана" Дмитрий Булатов, который на прошлой неделе был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в воскресенье поздно вечером приехал на лечение в Литву.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Активист "автомайдана" Булатов вылетел на лечение в Литву - СМИ
    09:54 03.02.2014
    9Политический кризис в Украине
    Активист "автомайдана" Дмитрий Булатов, который на этой неделе был доставлен в больницу с многочисленными травмами, вылетел на лечение в Литву.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    Милиция не будет брать под стражу Булатова, заявил Захарченко
    15:42 01.02.2014
    13Похищение активиста "Автомайдана" Булатова
    "Брать под стражу Булатова милиция не собирается", - сказал Захарченко. Следователь, учитывая состояние его здоровья, обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
    Дмитрий Булатов. Архивное фото
    МВД: исчезновение Булатова могло быть инсценировано для провокаций
    10:07 01.02.2014
    14Похищение активиста "Автомайдана" Булатова
    Также заместителю начальника Главного следственного управления МВД Украины Олегу Татарову показалось странным, что никто из тех, кто общался с лидером "автомайдана", не захотел идти на контакт со следствием.
    Флаг США
    США требуют от украинских властей найти похитителей Булатова
    21:46 31.01.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    США требуют от украинских властей найти людей, которые похитили активиста "автомайдана" Дмитрия Булатова, заявила журналистам представитель госдепартамента Мари Харф.
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