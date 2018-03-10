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    Жан Беленюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Ломаченко показал Беленюку, что умеет бороться. Видео
    Ломаченко показал Беленюку, как умеет бороться 
    23:40 27.01.2018
    688
    Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
    Украинский спортсмен, контрактник ВСУ Жан Беленюк
    "Как я могу развернуться одним местом к стране?" Украинский спортсмен патриотично высказался
    14:38 07.01.2018
    722
    По мнению чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка, у него очень хорошая репутация в Украине, где его любят и уважают. Спортсмен не рассматривает смену гражданства.
    Пранкеры разыграли украинского борца Беленюка
    Пранкер разыграл министра спорта и борца Беленюка 
    12:30 22.03.2017
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    Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) разыграл серебряного призера Олимпийских игр-2016, знаменитого украинского борца Жана Беленюка и министра спорта Украины Игоря Жданова.
    Жан Беленюк
    Германия второй раз отказала в шенгенской визе Беленюку
    15:15 21.09.2016
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    Как отмечается в официальном документе, предоставленная информация Жана Беленюка касательно целей и условий запланированного пребывания не была убедительной.
    Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Жан Беленюк и Игорь Жданов: полемика вокруг патриотизма и идиотизма
    08:59 06.09.2016
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    Поклонники спорта думают-гадают, уйдет ли министр Игорь Жданов после провальной Олимпиады в Рио-де-Жанейро и беспомощной полемики с олимпийским призером Жаном Беленюком в социальных сетях?
    Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк
    Медалист Олимпиады в Рио возмутился подарком квартиры Джамале
    04:46 01.09.2016
    4689Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Борец греко-римского стиля Жан Беленюк задался вопросом, почему певице, которая выиграла Евровидение, выделили квартиру, а спортсменам, которые завоевали медали на Олимпиаде, - нет.
    Жан Беленюк - трогательная встреча с мамой в аэропорту. Видео
    Борца Беленюка встретила в аэропорту мама с собакой 
    14:27 23.08.2016
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    У спортсмена китайская хохлатая собака – представитель породы голых собак. Она отличается от всех остальных видов тем, что шерсть у нее растет только на голове, хвосте и конечностях.
    Давит Чакветадзе (Россия) и Жан Беленюк (Украина), после окончания поединка за первое место соревнований по греко-римской борьбе
    Комиссия UWW отстранила судью, "укравшего" золотую медаль у Беленюка
    13:57 22.08.2016
    14591Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    United World Wrestling отстранил трех арбитров, среди которых грузин Темо Казарашвили, который судил поединок украинца с россиянином за золотую медаль на Олимпиаде-2016 в греко-римской борьбе.
    Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк
    Беленюк купил себе "золотую" медаль в Рио
    10:15 19.08.2016
    889Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Подписчики одобрительно восприняли пост Беленюка и заверили в комментариях, что в следующий раз он обязательно удостоится высшей награды
    Давит Чакветадзе (Россия) и Жан Беленюк (Украина), после окончания поединка за первое место соревнований по греко-римской борьбе
    Российский тренер ответил Жданову на обвинения в "краже" золотой медали
    23:58 16.08.2016
    1013Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов после поражения украинского спортсмена написал в своем Facebook, что Россия "украла" олимпийскую золотую медаль у Жана Беленюка.
    Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк
    Борец Беленюк заявил, что не говорил о возможности покинуть Украину
    21:24 16.08.2016
    267Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что СМИ неправильно его поняли и подали слова "как сенсационное заявление о смене гражданства.
    Давит Чакветадзе (Россия) и Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Жданов: Украина подаст апелляцию на результаты финала по греко-римской борьбе
    20:33 16.08.2016
    706Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава Минспорта заявил, что во время поединка возник конфликт интересов, который должны были не допустить организаторы соревнований. Российский спортсмен - этнический грузин, так же как и судья, который присудил ему победу.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    16 августа. Главные события дня
    19:06 16.08.2016
    2110СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Дайджест основных заявлений и событий в Украине и мире, произошедших во вторник, 16 августа 2016 года.
    Украинский спортсмен, контрактник ВСУ Жан Беленюк
    Борец Беленюк, завоевавший серебро в Рио, может покинуть Украину - СМИ
    14:07 16.08.2016
    2507Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что "президент, премьер-министр должны показывать свой патриотизм, а я волен распоряжаться своей судьбой, как считаю нужным".
    Давит Чакветадзе (Россия) и Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на XXXI летних Олимпийских играх.
    Беленюк считает, что в поражении в финале есть доля его ошибок
    05:09 16.08.2016
    1682Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам Жана Беленюка, во время поединка после того, как встал из партера, он уступал пять баллов. "Не будем говорить, каким образом они были завоеваны, но там есть и доля моих ошибок", - сказал спортсмен.
    Давит Чакветадзе и Жан Беленюк, после окончания поединка за первое место соревнований по греко-римской борьбе
    Беленюк: судейский фактор сработал в первую очередь
    02:44 16.08.2016
    1509Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка, он не доволен серебряной наградой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, спортсмен нацеливался только на "золото".
    Призеры соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг на церемонии награждения
    Жданов: у Беленюка "украли" заслуженное "золото"
    02:01 16.08.2016
    1539Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
    Жан Беленюк (Украина) в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг
    Сложная схватка Беленюка в финале Олимпиады 
    01:31 16.08.2016
    2247Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг. В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе.
    Давит Чакветадзе и Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе
    Беленюк хорошо изучил Чакветадзе, но не выдержал темп - тренер россиянина
    00:48 16.08.2016
    686Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам тренера Чакветадзе Левани Кезевадзе, украинец Жан Беленюк хорошо изучил россиянина, и в первом периоде он был свежим и действовал хорошо, а во втором уже начал ошибаться, не выдержал темп и стал допускать ошибки.
    Беленюк vs Чакветадзе в финале Олимпиады. Видео
    Схватка Беленюка и Чакветадзе в финале Олимпиады 
    00:29 16.08.2016
    10081Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинец Жан Беленюк проиграл в финале соревнований по греко-римской борьбе для спорстменов весовой категории до 85 кг. В решающей схватке 25-летний киевлянин уступил россиянину Давиту Чакветадзе.
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