Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Глава Минспорта заявил, что во время поединка возник конфликт интересов, который должны были не допустить организаторы соревнований. Российский спортсмен - этнический грузин, так же как и судья, который присудил ему победу.
По словам Жана Беленюка, во время поединка после того, как встал из партера, он уступал пять баллов. "Не будем говорить, каким образом они были завоеваны, но там есть и доля моих ошибок", - сказал спортсмен.
По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, "у Жана Беленюка украли заслуженное "золото" Олимпиады. То, что украденное в нечестной спортивной борьбе - не может считаться победой на Олимпийских играх".
По словам тренера Чакветадзе Левани Кезевадзе, украинец Жан Беленюк хорошо изучил россиянина, и в первом периоде он был свежим и действовал хорошо, а во втором уже начал ошибаться, не выдержал темп и стал допускать ошибки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.
Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко продемонстрировал призеру Олимпийских игр борцу классического стиля Жану Беленюку хорошие борцовские навыки, несмотря на довольно таки существенную разницу в весе атлетов.