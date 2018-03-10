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    Григорий Родченков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Чучело информатора WADA Родченкова сожгли на Масленицу в Перми
    В Перми сожгли чучело Родченкова, из-за которого россияне не попали на Олимпиаду
    13:13 19.02.2018
    255
    Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело Григория Родченкова с надписью "WADA". Один из них заявил, что акция - это частная инициатива.
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
    В России информатора WADA Родченкова могут посадить на 10 лет
    14:10 16.10.2017
    346
    Следователь СК РФ в Мосгорсуде сообщил, что Григорий Родченков обвиняется в тяжком преступлении, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков
    Экс-главу антидопинговой лаборатории РФ скоро отравят, считают в Минске
    19:55 08.08.2016
    3293Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава Паралимпийского комитета Беларуси высказал предположение, что экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории скоро вернется в Россию и расскажет обо всем происходящем в США.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    Попавшиеся на допинге атлеты РФ на ОИ-2012 откупились за $500 тыс - СМИ
    01:46 09.06.2016
    159Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Бывший руководитель московской лаборатории Григорий Родченков заявил, что РФ потратила много денег, чтобы скрыть положительные результаты допинговых проб.
    Григорий Родченков. Архивное фото
    Женская сборная России по хоккею "была под допингом" на ОИ в Сочи - СМИ
    23:35 12.05.2016
    170Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Об употреблении российскими хоккеистками допинга в интервью американским СМИ заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В стане хоккейной сборной эту информацию опровергли.
    Министр спорта РФ Виталий Мутко. Архивное фото
    Минспорт РФ начал изучать публикацию о "допинговой программе"
    22:39 12.05.2016
    82Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В четверг американское издание опубликовало материал, в котором экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что во время Олимпиады в Сочи давал российским спортсменам допинг.
    Олимпиада-2014 в Сочи
    Не менее 15 медалистов ОИ в Сочи были в "допинговой программе РФ" - СМИ
    22:09 12.05.2016
    127Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Как заявил зарубежным СМИ экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, под "допинговую программу" попали, в частности, 14 членов сборной России по лыжным гонкам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Чучело информатора WADA Родченкова сожгли на Масленицу в Перми
    В Перми сожгли чучело Родченкова, из-за которого россияне не попали на Олимпиаду
    13:13 19.02.2018
    255
    Пермские болельщики сожгли вместо соломенной куклы Масленицы чучело Григория Родченкова с надписью "WADA". Один из них заявил, что акция - это частная инициатива.
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