Об употреблении российскими хоккеистками допинга в интервью американским СМИ заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В стане хоккейной сборной эту информацию опровергли.
В четверг американское издание опубликовало материал, в котором экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что во время Олимпиады в Сочи давал российским спортсменам допинг.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".