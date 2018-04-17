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    В России выбрали козлов для предсказания результатов матчей ЧМ-2018

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    Ассоциация рестораторов Татарстана решила, что козел Борис и коза Роза смогут давать четкие предсказания результатов матчей ЧМ-2018. Животные делают выбор в пользу одного из качанов капусты с флагом команды.
    Выборы козы-предсказательницы к ЧМ-2018 по футболу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В российской республике Татарстан ассоциация рестораторов выбрала двух животных, которые будут предсказывать итоги футбольных матчей во время Чемпионата мира 2018 года.

    В качестве предсказателей были выбраны козел Борис и коза Роза.

    Для тренировки козлам предложили выбрать победителя из предстоящего матча… хоккейных команд "Ак Барс" и ЦСКА.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Козел-предсказатель Борис готовится к ЧМ-2018 по футболу

    Примечательно, что "мнения" предсказателей разделились: козел Борис уверен в победе ЦСКА, а Роза — в высоких шансах для "Ак Барса".

    Напомним, что своих фаворитов на предстоящем Мундиале уже назвали легендарные футболисты Пеле, Марадона и Буффон.

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