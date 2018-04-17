В России выбрали козлов для предсказания результатов матчей ЧМ-2018

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В российской республике Татарстан ассоциация рестораторов выбрала двух животных, которые будут предсказывать итоги футбольных матчей во время Чемпионата мира 2018 года.

В качестве предсказателей были выбраны козел Борис и коза Роза.

Для тренировки козлам предложили выбрать победителя из предстоящего матча… хоккейных команд "Ак Барс" и ЦСКА.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Козел-предсказатель Борис готовится к ЧМ-2018 по футболу

Примечательно, что "мнения" предсказателей разделились: козел Борис уверен в победе ЦСКА, а Роза — в высоких шансах для "Ак Барса".

Напомним, что своих фаворитов на предстоящем Мундиале уже назвали легендарные футболисты Пеле, Марадона и Буффон.