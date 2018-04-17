ФИФА ожидает аншлаги на всех матчах ЧМ-2018

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. На последнем этапе продаж билетов на чемпионат мира по футболу в России будут доступны билеты всех категорий, в том числе четвертой, сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

В среду, 18 апреля стартует финальный этап продаж билетов на чемпионат мира, который пройдет в 11 городах России.

"Мы довольны тем, как идут продажи. Завтра запускается последний этап. Через сайт ФИФА распределены уже 1 миллион 770 тысяч билетов, а всего в целом (на протяжении состоявшихся этапов продаж) порядка 2,2 миллиона. Для продаж (на протяжении всех этапов) будет доступно 2,7 миллиона билетов. Мы можем сказать, что на последнем этапе продаж будут доступны билеты на все матчи и всех категорий, включая четвертую", — сказал Эллер журналистам.

"Завтра открываются все билетные центры во всех городах чемпионата мира. Нам известно о параллельном рынке, но болельщики подвергают себя очень большому риску, покупая билеты с рук, а не на официальном сайте ФИФА", — добавил Эллер.

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По его словам, ФИФА ожидает аншлаги на всех матчах чемпионата мира в России.