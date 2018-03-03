ФИФА включила видеоповторы в правила футбола

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, сообщает сайт IFAB. В ходе генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) с сегодняшнего дня включена в правила игры на постоянной основе.

Для того, чтобы включить VAR в правила футбола, организации понадобилось около двух лет, чтобы протестировать систему. В ходе тестирования видеоповторы были доступны для использования почти в тысячи поединках.

Систему видеоповторов можно будет увидеть уже на поединках чемпионата мира-2018 в то время, как решение о ее внедрении в АПЛ будет принято лишь в следующем месяце. Система видеоповторов впервые была использована во время клубного чемпионата мира-2016, который проходил в Японии с 8-го по 18 декабря.

Ранее президент федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщал, что в текущем сезоне в украинском футболе может заработать система видеоповторов — так называемый видеоассистент рефери.