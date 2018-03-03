наверх
03.03.201821:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    ФИФА включила видеоповторы в правила футбола

    107
    На заседании генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) включена в правила игры на постоянной основе.
    Футбольное поле. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, сообщает сайт IFAB. В ходе генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов (VAR) с сегодняшнего дня включена в правила игры на постоянной основе.

    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ЧМ-2018 в РФ и Украина: смотришь футбол - получи приговор!

    Для того, чтобы включить VAR в правила футбола, организации понадобилось около двух лет, чтобы протестировать систему. В ходе тестирования видеоповторы были доступны для использования почти в тысячи поединках.

    Систему видеоповторов можно будет увидеть уже на поединках чемпионата мира-2018 в то время, как решение о ее внедрении в АПЛ будет принято лишь в следующем месяце. Система видеоповторов впервые была использована во время клубного чемпионата мира-2016, который проходил в Японии с 8-го по 18 декабря.

    Ранее президент федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщал, что в текущем сезоне в украинском футболе может заработать система видеоповторов — так называемый видеоассистент рефери.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Патрульная полиция Киева восстановила проезд по ул. Грушевского
    Зачистка палаточного городка под Радой
    "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Украина остановилась в снежных заносах