наверх
03.03.201823:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    ФИФА разрешила проводить четвертую замену в матче

    (обновлено: )147
    По заявлению ФИФА, главной причиной введения нового правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.
    Футбольные мячи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) утвердили введение четвертой замены в дополнительное время, сообщается на сайте IFAB.

    Читайте также: Радости в гадостях: о новой "национально-футбольной" идее Киева

    Главной причиной введения этого правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.

    Ранее это правило протестировали на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.

    Ранее сообщалось, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Аэропорт "Борисполь". Архивное фото
    Украина остановилась в снежных заносах