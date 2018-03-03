ФИФА разрешила проводить четвертую замену в матче

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) утвердили введение четвертой замены в дополнительное время, сообщается на сайте IFAB.

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Главной причиной введения этого правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.

Ранее это правило протестировали на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.

Ранее сообщалось, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола.