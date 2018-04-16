ФИФА начала расследование из-за расизма на игре сборных РФ и Франции

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина, Вероника Столбунова. Международная федерация футбола (ФИФА) уведомила Российский футбольный союз (РФС) о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между сборными России и Франции, сообщил корреспонденту РИА Новости офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.

"ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. РФС готов принять в нем (в расследовании) активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам", — сказал Смертин РИА Новости.

"Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира (2018 года), так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу", — добавил Смертин.

Товарищеская встреча сборных России и Франции прошла 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1. Ранее ФИФА сообщила, что собирает информацию о проявлениях расизма во время игры после того, как фотограф агентства Франс Пресс обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе в тот момент, когда нападающий сборной Франции Усман Дембеле выполнял подачи с угловых.

Ранее ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, она будет использована на чемпионате мира-2018 в России.