ФИФА намерена запретить аренду игроков

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола собирается изменить систему аренды футболистов и даже запретить ее, говорится на сайте Football-Italia .

Как отмечается, изначально передача игроков по арендным соглашениям заключалась в том? чтобы позволить молодым спортсменам развиваться в клубах более низкого уровня. Однако теперь, по мнению руководящего органа мирового футбола, система эксплуатируется для других целей.

По данным ФИФА, гранды и клубы с солидными бюджетами подписывают контракты с большим количеством молодых игроков, только для того, чтобы в будущем продать их и получить прибыль. Кроме того, такие футболисты даже часто не получают ни одного проведенного поединка за основной клуб.

Напомним, совет ФИФА разрешил четвертую замену в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.