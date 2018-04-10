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    ФИФА намерена запретить аренду игроков

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    По данным ФИФА, гранды и клубы с солидными бюджетами подписывают контракты с большим количеством молодых игроков, только для того, чтобы в будущем продать их и получить прибыль.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола собирается изменить систему аренды футболистов и даже запретить ее, говорится на сайте Football-Italia .

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    Как отмечается, изначально передача игроков по арендным соглашениям заключалась в том? чтобы позволить молодым спортсменам развиваться в клубах более низкого уровня. Однако теперь, по мнению руководящего органа мирового футбола, система эксплуатируется для других целей.

    По данным ФИФА, гранды и клубы с солидными бюджетами подписывают контракты с большим количеством молодых игроков, только для того, чтобы в будущем продать их и получить прибыль. Кроме того, такие футболисты даже часто не получают ни одного проведенного поединка за основной клуб.

    Напомним, совет ФИФА разрешил четвертую замену в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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