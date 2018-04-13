ФИФА представила судей чемпионата мира в России

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена главных арбитров, которые будут работать на матчах Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в пресс-релизе организации.

Всего на турнире будут работать 36 арбитров и 63 ассистента главного судьи. Среди арбитров и их ассистентов представителей Украины не оказалось.

От УЕФА: Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция).

От Конфедерации футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити).

От Южноамериканской конфедерации футбола: Жулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Колумбия).

От Азиатской конфедерации футбола: Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Сато Рюдзи (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн).

От Африканской конфедерации футбола: Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия), Бамлак Тессема (Эфиопия).

От Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба — США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

Ранее ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, она будет использована на чемпионате мира-2018 в России.