Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины поднялась на 5 строчек в обновленной рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и теперь занимает 30-е место.

Лидером рейтинга остались немцы, бразильцы — на втором месте, на третье поднялась сборная Бельгии, потеснив Португалию и Аргентину.

Рейтинг ФИФА от 12 апреля:

1 (1). Германия – 1 533 очка

2 (2). Бразилия – 1 384

3 (5). Бельгия — 1 346

4 (3). Португалия — 1 306

5 (4). Аргентина — 1 254

6 (8). Швейцария — 1 179

7 (9). Франция — 1 166

8 (6). Испания — 1 162

9 (10). Чили — 1 146

10 (6). Польша — 1 118

…

30 (35). Украина – 777

Украина опередила в списке Ирландию (776), Парагвай (737), Шотландию (735), Сербию (732) и Иран (727).

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола собирается изменить систему аренды футболистов и даже запретить ее.