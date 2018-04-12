Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины поднялась на 5 строчек в обновленной рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и теперь занимает 30-е место.
Лидером рейтинга остались немцы, бразильцы — на втором месте, на третье поднялась сборная Бельгии, потеснив Португалию и Аргентину.
Рейтинг ФИФА от 12 апреля:
1 (1). Германия – 1 533 очка
2 (2). Бразилия – 1 384
3 (5). Бельгия — 1 346
4 (3). Португалия — 1 306
5 (4). Аргентина — 1 254
6 (8). Швейцария — 1 179
7 (9). Франция — 1 166
8 (6). Испания — 1 162
9 (10). Чили — 1 146
10 (6). Польша — 1 118
…
30 (35). Украина – 777
Украина опередила в списке Ирландию (776), Парагвай (737), Шотландию (735), Сербию (732) и Иран (727).
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола собирается изменить систему аренды футболистов и даже запретить ее.