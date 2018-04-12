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    Спорт

    Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

    (обновлено: )41
    Сборная Украины по футболу с 777 очками поднялась на 30 место в обновленной рейтинге Международной федерации футбола.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины поднялась на 5 строчек в обновленной рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и теперь занимает 30-е место.

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    Лидером рейтинга остались немцы, бразильцы — на втором месте, на третье  поднялась сборная Бельгии, потеснив Португалию и Аргентину.

    Рейтинг ФИФА от 12 апреля: 

    1 (1). Германия – 1 533 очка 

    2 (2). Бразилия – 1 384 

    3 (5). Бельгия — 1 346 

    4 (3). Португалия — 1 306 

    5 (4). Аргентина — 1 254 

    6 (8). Швейцария — 1 179 

    7 (9). Франция — 1 166 

    8 (6). Испания — 1 162 

    9 (10). Чили — 1 146 

    10 (6). Польша — 1 118 

    … 

    30 (35). Украина – 777

    Украина опередила в списке Ирландию (776), Парагвай (737), Шотландию (735), Сербию (732) и Иран (727).

    Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола собирается изменить систему аренды футболистов и даже запретить ее.

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