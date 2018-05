Финал Евровидения-2018. Онлайн-трансляция

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Смотрите также: Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018

Кроме победителей двух полуфиналов, на сцену выйдут артисты из т.н. "Большой пятерки": Франция, Германия, Испания, Италия, Великобритании, а также представитель страны-хозяйки — Португалии.

Полный список финалистов Евровидения-2018:

Норвегия, Александр Рыбак – That's How You Write A Song

Сербия, Саня Илич и группа Balkanika – Nova Deca

Дания, Расмуссен – Higher Ground

Молдова, DoReDos – My Lucky Day

Нидерланды, Уэйлон – Outlaw In 'Em

Австралия, Джессика Маубой – We Got Love

Венгрия, AWS — Viszlát Nyár

Швеция, Бенджамин Ингроссо – Dance You Off

Словения, Леа Сирк – Hvala, ne

Украина, Melovin – Under the Ladder

Албания, Еугент Бушпепа – Mall

Чехия, Миколас Йозеф – Lie To Me

Литва, Ева Зимаускайте – When We’re Old

Израиль, Нетта – Toy

Эстония, Элина Нечаева – La Forza

Болгария, Equinox – Bones

Австрия, Сезар Сэмпсон – Nobody But You

Финляндия, Саара Аальто – Monsters

Ирландия, Райан О’Шонесси – Together

Кипр, Элени Фурейра – Fuego

Португалия, Клаудиа Паскаль — O jardim

Италия, Эрмал Мета и Фабрицио Моро — Non mi avete fatto ниент

Великобритания, SuRie — Storm

Испания, Альфред и Амайя — Tu canción

Германия, Михаэль Шульте — You Let Me Walk Alone

Франция, Madame Monsieur — Mercy