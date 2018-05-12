Финал Евровидения-2018. Онлайн-трансляция

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.
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Кроме победителей двух полуфиналов, на сцену выйдут артисты из т.н. "Большой пятерки": Франция, Германия, Испания, Италия, Великобритании, а также представитель страны-хозяйки — Португалии.
Полный список финалистов Евровидения-2018:
Норвегия, Александр Рыбак – That's How You Write A Song
Сербия, Саня Илич и группа Balkanika – Nova Deca
Дания, Расмуссен – Higher Ground
Молдова, DoReDos – My Lucky Day
Нидерланды, Уэйлон – Outlaw In 'Em
Австралия, Джессика Маубой – We Got Love
Венгрия, AWS — Viszlát Nyár
Швеция, Бенджамин Ингроссо – Dance You Off
Словения, Леа Сирк – Hvala, ne
Украина, Melovin – Under the Ladder
Албания, Еугент Бушпепа – Mall
Чехия, Миколас Йозеф – Lie To Me
Литва, Ева Зимаускайте – When We’re Old
Израиль, Нетта – Toy
Эстония, Элина Нечаева – La Forza
Болгария, Equinox – Bones
Австрия, Сезар Сэмпсон – Nobody But You
Финляндия, Саара Аальто – Monsters
Ирландия, Райан О’Шонесси – Together
Кипр, Элени Фурейра – Fuego
Португалия, Клаудиа Паскаль — O jardim
Италия, Эрмал Мета и Фабрицио Моро — Non mi avete fatto ниент
Великобритания, SuRie — Storm
Испания, Альфред и Амайя — Tu canción
Германия, Михаэль Шульте — You Let Me Walk Alone
Франция, Madame Monsieur — Mercy