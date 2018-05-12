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    Финал Евровидения-2018. Онлайн-трансляция

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    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (174)

    (обновлено: )2523
    Финальный концерт, по результатам которого будет определен победитель конкурса Евровидение-2018 и страна-хозяйка Евровидения-2019, проходит 12 мая в Лиссабоне. В нем выступают представители 26 стран.
    Канал Eurovision Song Contest в Youtube

    Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

    Смотрите также: Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018

    Кроме победителей двух полуфиналов, на сцену выйдут артисты из т.н. "Большой пятерки": Франция, Германия, Испания, Италия, Великобритании, а также представитель страны-хозяйки — Португалии. 

    Полный список финалистов Евровидения-2018:

    Норвегия, Александр Рыбак – That's How You Write A Song

    Сербия, Саня Илич и группа Balkanika – Nova Deca

    Дания, Расмуссен – Higher Ground

    Молдова, DoReDos – My Lucky Day

    Нидерланды, Уэйлон – Outlaw In 'Em

    Австралия, Джессика Маубой – We Got Love

    Венгрия, AWS — Viszlát Nyár

    Швеция, Бенджамин Ингроссо – Dance You Off

    Словения, Леа Сирк – Hvala, ne

    Украина, Melovin – Under the Ladder

    Албания, Еугент Бушпепа – Mall

    Чехия, Миколас Йозеф – Lie To Me

    Литва, Ева Зимаускайте – When We’re Old

    Израиль, Нетта – Toy

    Эстония, Элина Нечаева – La Forza

    Болгария, Equinox – Bones

    Австрия, Сезар Сэмпсон – Nobody But You

    Финляндия, Саара Аальто – Monsters

    Ирландия, Райан О’Шонесси – Together

    Кипр, Элени Фурейра – Fuego

    Португалия, Клаудиа Паскаль — O jardim

    Италия, Эрмал Мета и Фабрицио Моро — Non mi avete fatto ниент

    Великобритания, SuRie — Storm

    Испания, Альфред и Амайя — Tu canción

    Германия, Михаэль Шульте — You Let Me Walk Alone

    Франция, Madame Monsieur — Mercy

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