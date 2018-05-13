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    Ключевые моменты финала Евровидения-2018

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    Евровидение-2018: определился победитель конкурса (181)

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    Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, украинский представитель Melovin занял 17 место.
    Eurovision Song Contest/Youtube

    Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. 

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    Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран.

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    По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

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