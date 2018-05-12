Знаменитый певец сломал руку на юге Франции

ПАРИЖ, 12 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в городе Ним на юге Франции после того, как упал и сломал руку, сообщает телеканал BFMTV.

Как отмечается в сообщении на сайте телеканала, 93-летний певец упал, находясь в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции.

Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

В конце апреля Азнавур отменил свои выступления в России из-за неудовлетворительного самочувствия.

После этого он вернулся в Париж и его самочувствие нормализовалось.