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    Культура

    Знаменитый певец сломал руку на юге Франции

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    В городе Ним известный французские шансонье Шарль Азнавур попал на больничную койку из-за перелома руки, полученного в результате падения. Азнавур упал, находясь у себя дома.
    Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ПАРИЖ, 12 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в городе Ним на юге Франции после того, как упал и сломал руку, сообщает телеканал BFMTV.

    Падение Монатика в Минске
    instagram.com/monatik_official
    Украинский певец Монатик упал со сцены в Минске

    Как отмечается в сообщении на сайте телеканала, 93-летний певец упал, находясь в своем доме в коммуне Мурьес на юго-востоке Франции.

    Азнавур повредил плечевую кость, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

    В конце апреля Азнавур отменил свои выступления в России из-за неудовлетворительного самочувствия.

    После этого он вернулся в Париж и его самочувствие нормализовалось.

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