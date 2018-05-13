"Вампир" Melovin укусил ведущую Евровидения

Ведущая песенного конкурса во время разговора с Melovin обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах, отметив, что Melovin похож на вампира. В ответ украинец "укусил" девушку.

​Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций.

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Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран.

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По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.