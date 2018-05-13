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    "Вампир" Melovin укусил ведущую Евровидения

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    Евровидение-2018: определился победитель конкурса (181)

    (обновлено: )119603
    Украинский певец Melovin, который представлял Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, в ходе общения с ведущей в шутку укусил ее за плечо.
    Melovin укусил ведущую Евровидения. Видео
    twitter.com/leackerman

    Ведущая песенного конкурса во время разговора с Melovin обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах, отметив, что Melovin похож на вампира. В ответ украинец "укусил" девушку.

    ​Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. 

    Ключевые моменты финала Евровидения-2018. Видео
    Eurovision Song Contest/Youtube
    Ключевые моменты финала Евровидения-2018

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    Финальное шоу Евровидения состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран.

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    По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

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    Melovin укусил ведущую Евровидения. Видео
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
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