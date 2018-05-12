В Черногории жестоко убита одна из самых богатых украинок

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Гражданка Украины Анастасия Лашманова найдена убитой в черногорском городе Котор, где она проживала и вела масштабный бизнес.

Черногорские СМИ сообщают, что Лашманова была зарезана, ее тело обнаружили вечером 11 мая возле виллы, где она проживала.

Смотрите также: В сети показали дерзкое ограбление миллионера в Одессе

По последним данным, на теле предпринимателя были многочисленные ножевые ранения.

Фото из социальных сетей Украинская предприниматель Анастасия Лашманова был убита в Черногории

Состояние Анастасии Лашмановой превышало сумму в 100 миллионов евро. Она являлась управляющим директором компаний, которые владели в Черногории отелем "Мимоза" в центре Тивата, комплексом "Перла", салоном красоты Fatalna в городе Будва, а также возводили новые гостиницы.

Напомним, в конце апреля в Херсон был расстрелян бизнесмен Игорь Пащенко. При покушении Пащенко погиб, а его охранник был тяжело ранен.

В марте в Киеве в результате нападения неизвестных погиб директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук.