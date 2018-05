Певица из Израиля эмоционально отреагировала на победу в Евровидении

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Победительница Евровидения-2018 Нетта из Израиля назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет смотр в свою страну.

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.

"Евровидение" в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейра с композицией Fuego, на третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший песню Nobody But You.

"Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я сумею тронуть столько людей, сколько смогу. Я думаю, что сегодня все выступили блестяще, в том числе и Элени, но кто-то должен был выиграть", — сказала Нетта на пресс-конференции после объявления результатов.

Нетта выразила свое восхищение тем, что зрители отдали предпочтение "чему-то нестандартному и важному".

"Для меня честь быть частью этого. И я очень горжусь тем, что привезу это невероятное событие в Израиль", — призналась она.

Певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.

"Я помню шесть взволнованных мужчин, сидящих рядом и кричащих мне "Давай, давай, давай!" Я спрашивала себя — да что же происходит?.. Я обычно ношу очки, а сегодня я без них, поэтому я не видела, что происходит на экране", — пояснила она.