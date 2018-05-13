Ломаченко vs Линарес: украинец нокаутировал соперника

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КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке состоялся бой между украинским боксером, чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом из Венесуэлы.

Украинский боксер нокаутировал своего соперника в 10 раунде.

Ломаченко стал первым в истории боксером, кому удалось стать чемпионом мира в трех разных весовых категориях за 12 боев (до этого Василий становился чемпионом в первом и втором полулегком дивизионах).

Накануне боя Василий Ломаченко заявил, что намерен еще долго оставаться на вершине профессионального бокса.

Свой предыдущий бой Ломаченко также проводил в Нью-Йорке против кубинца Гильермо Ригондо. Поединок в декабре 2017 года закончился в шестом раунде — соперник украинца отказался продолжать бой, таким образом Василий отстоял титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.