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    Ломаченко vs Линарес: украинец нокаутировал соперника

    (обновлено: )26720
    Украинский боксер, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса из Венесуэлы в десятом раунде.
    Бой Ломаченко и Линареса
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке состоялся бой между украинским боксером, чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом из Венесуэлы.

    Украинский боксер нокаутировал своего соперника в 10 раунде. 

    Ломаченко стал первым в истории боксером, кому удалось стать чемпионом мира в трех разных весовых категориях за 12 боев (до этого Василий становился чемпионом в первом и втором полулегком дивизионах).

    Накануне боя Василий Ломаченко заявил, что намерен еще долго оставаться на вершине профессионального бокса.

    Свой предыдущий бой Ломаченко также проводил в Нью-Йорке против кубинца Гильермо Ригондо. Поединок в декабре 2017 года закончился в шестом раунде — соперник украинца отказался продолжать бой, таким образом Василий отстоял титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.

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