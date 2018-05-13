Макрон отреагировал на резню в Париже

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибшего в результате нападения неизвестного на прохожих в субботу вечером в Париже и отметил "смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста".

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", — написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что Франция вновь платит цену за кровь, но ни на каплю не уступит врагам.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по Киеву) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника. Личность его пока не установлена, при нем не было найдено никаких документов.

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, нападавший кричал "Аллах акбар", сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование. Как сообщает портал France Info, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".