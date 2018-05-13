наверх
13.05.201809:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Напавший на прохожих в Париже был "выходцем из Чечни" - СМИ

    (обновлено: )107
    По данным местной радиостанции, правоохранители смогли установить имя нападавшего во II округе Парижа, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста.
    На месте нападения в Париже на прохожих
    twitter.com/lemondefr

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Напавший на прохожих в центре французской столицы Парижа являлся "выходцем из Чечни" в возрасте около 20 лет, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники.

    @ABC
    На месте нападение в Париже

    Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по киевскому времени) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.

    "Полицейские смогли установить имя нападавшего во II округе Парижа… Речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", — сообщает радиостанция.

    Отмечается, что молодой мужчина не имел при себе никаких документов, "но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

    Родители молодого человека, напавшего с ножом на прохожих, помещены под стражу, передает радиостанция RTL. "Нападение с ножом в Париже — личность нападавшего установлена, его родители помещены под стражу", — отмечает радиостанция.

    По информации телеканала BFMTV, нападавший был 1997 года рождения.

    Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что один человек, получивший ранения при нападении в Париже, прооперирован и "спасен", жизни троих ничего не угрожает, сообщает газета Figaro.

    ​По данным издания, двое из четырех пострадавших в результате инцидента, 34-летний мужчина и 54-летняя женщина, получили тяжелые ранения. По словам Коллона, мужчину срочно направили в больницу, где ему сделали операцию. Как отмечает издание, незначительные ранения получили 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Министр подчеркнул, что жизни трех пострадавших находятся "вне опасности".

    ​Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство", отмечают французские СМИ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Melovin укусил ведущую Евровидения. Видео
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дети в одной из больниц Черкасс
    Массовое отравление школьников в Черкассах