Напавший на прохожих в Париже был "выходцем из Чечни" - СМИ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Напавший на прохожих в центре французской столицы Парижа являлся "выходцем из Чечни" в возрасте около 20 лет, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники.

@ABC На месте нападение в Париже

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по киевскому времени) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего во II округе Парижа… Речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", — сообщает радиостанция.

Отмечается, что молодой мужчина не имел при себе никаких документов, "но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

L'homme armé d'un couteau qui a fait 1 mort et 4 blessés ce samedi soir dans le quartier de #Opéra à #Paris était d'origine #tchétchène; ses parents sont en garde à vue #El https://t.co/csKoIU05bT pic.twitter.com/kU9LhYF2dh — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 13 мая 2018 г.

Родители молодого человека, напавшего с ножом на прохожих, помещены под стражу, передает радиостанция RTL. "Нападение с ножом в Париже — личность нападавшего установлена, его родители помещены под стражу", — отмечает радиостанция.

По информации телеканала BFMTV, нападавший был 1997 года рождения.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что один человек, получивший ранения при нападении в Париже, прооперирован и "спасен", жизни троих ничего не угрожает, сообщает газета Figaro.

#ParisAttack On apprend ce matin que l'agresseur était né en Tchétchénie. Ses parents sont en garde à vue. https://t.co/ktGIbX7dQL pic.twitter.com/pPcRkbDo65 — Courrier picard (@CourrierPicard) 13 мая 2018 г.

​По данным издания, двое из четырех пострадавших в результате инцидента, 34-летний мужчина и 54-летняя женщина, получили тяжелые ранения. По словам Коллона, мужчину срочно направили в больницу, где ему сделали операцию. Как отмечает издание, незначительные ранения получили 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. Министр подчеркнул, что жизни трех пострадавших находятся "вне опасности".

​Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство", отмечают французские СМИ.