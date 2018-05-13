ИГ взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже - СМИ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения, сообщает портал FranceInfo.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по Киеву) во втором округе Париже недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника. Личность его пока не установлена, при нем не было найдено никаких документов.

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, нападавший кричал "Аллах акбар", сообщил ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс. Он отметил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование.